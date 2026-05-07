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Milan Futuro, Vladimirov a un passo dal rinnovo: il prossimo passo è la prima squadra?

Valeri Vladimirov, difensore Milan Futuro
Il Milan blinda uno dei suoi prospetti per il Futuro: il difensore classe 2008 Valeri Vladimirov vicino al rinnovo di contratto
Redazione PM

Il Milan è pronto a blindare uno dei prospetti più interessanti del proprio settore giovanile. Secondo quanto riportato da 'Tuttomercatoweb.com', Valeri Vladimirov, difensore centrale di Milan Futuro, è vicino alla firma del suo primo contratto da professionista: per lui è pronto un accordo triennale con opzione per ulteriori due stagioni. Un segnale chiaro della volontà del club di puntare sulla sua crescita.

Milan Futuro, la crescita di Vladimirov

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Classe 2008, Vladimirov in questa stagione si è diviso tra Primavera e la squadra guidata da Massimo Oddo in Serie D. Con Milan Futuro ha collezionato 18 presenze e 1 gol, realizzato nel pareggio per 1-1 contro la Folgore Caratese. Il debutto era arrivato il 24 agosto 2025 in Coppa Italia di Serie D contro la Trevigliese.

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Il giovane bulgaro ha trovato spazio anche nella Primavera di mister Renna, segnando nella sfida contro la Fiorentina terminata 3-3, dopo aver già accumulato esperienza nell’Under 17 e Under 18 nella scorsa stagione.

Dalla Bulgaria a Milanello, sognando Allegri

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Vladimirov è arrivato al Milan nell’estate 2024. Nel suo percorso anche 14 presenze con le nazionali giovanili della Bulgaria. Con il rinnovo ormai vicino, il prossimo step potrebbe essere il coinvolgimento nel ritiro estivo con la Prima Squadra agli ordini di Massimiliano Allegri, dove il tecnico potrà osservarlo da vicino e magari concedergli qualche minuto in amichevole.

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