Il giovane bulgaro ha trovato spazio anche nella Primavera di mister Renna, segnando nella sfida contro la Fiorentina terminata 3-3, dopo aver già accumulato esperienza nell’Under 17 e Under 18 nella scorsa stagione.
Dalla Bulgaria a Milanello, sognando Allegri—
Vladimirov è arrivato al Milan nell’estate 2024. Nel suo percorso anche 14 presenze con le nazionali giovanili della Bulgaria. Con il rinnovo ormai vicino, il prossimo step potrebbe essere il coinvolgimento nel ritiro estivo con la Prima Squadra agli ordini di Massimiliano Allegri, dove il tecnico potrà osservarlo da vicino e magari concedergli qualche minuto in amichevole.
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