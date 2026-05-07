Il Milan è pronto a blindare uno dei prospetti più interessanti del proprio settore giovanile. Secondo quanto riportato da 'Tuttomercatoweb.com', Valeri Vladimirov , difensore centrale di Milan Futuro , è vicino alla firma del suo primo contratto da professionista: per lui è pronto un accordo triennale con opzione per ulteriori due stagioni. Un segnale chiaro della volontà del club di puntare sulla sua crescita.

Milan Futuro, la crescita di Vladimirov

Classe 2008, Vladimirov in questa stagione si è diviso tra Primavera e la squadra guidata da Massimo Oddo in Serie D. Con Milan Futuro ha collezionato 18 presenze e 1 gol, realizzato nel pareggio per 1-1 contro la Folgore Caratese. Il debutto era arrivato il 24 agosto 2025 in Coppa Italia di Serie D contro la Trevigliese.