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Milan Futuro, il ritorno del talento Balentien: gol dopo il lungo infortunio. Sul futuro …

Milan Futuro, il ritorno del talento Balentien: gol dopo il lungo infortunio. Sul futuro ...
Ritorno da sogno per Cheveyo Balentien: il talento del Milan Futuro segna nel 10-1 alla Vogherese dopo mesi fermo per infortunio. Le prospettive per i playoff e non solo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Arrivato il momento dei playoff per il Milan Futuro di Massimo Oddo: dopo la fine delle 34 giornate del campionato 'regolare' della Serie D, i rossoneri si sono fermati al quarto posto del gruppo B a quota 56 punti. I playoff (qui come funzionano), iniziano il prossimo 10 maggio, con i rossoneri che giocheranno contro il Chievo Verona alle ore 16. Sarà una lunga lotta per provare a raggiungere la Serie C (qui quanto è cambiato sui possibili ripescaggi). Il punto forte della stagione dell'Under 23 rossonera è stato senza ombra di dubbio l'attacco: il reparto di Oddo ha chiuso con 62 gol fatti, il dato maggiore nel gruppo B. Proprio l'attacco ha brillato nell'ultima partita contro la Vogherese, vinta dal Milan Futuro con un roboante 10 a 1.

Milan Futuro, Balentien torna in campo 

Chi è tornato in campo è Cheveyo Balentien: l'esterno classe 2006 ha giocato 27 minuti nel secondo tempo, trovando anche il gol. Palla sull'esterno, entrata in area e tiro sul secondo palo del portiere. Una grande rete per un talento che ha fatto vedere delle cose brillanti e interessanti in quelle pochissime partite giocate in stagione con il Milan. Questa la pagella di Pianeta Milan sulla sua prestazione contro la Vogherese: "Entra nel finale e torna al gol dopo un lungo infortunio", con un bel '7' come voto. Balentien è un talento cristallino che ha segnato due reti in Serie D con il Milan Futuro in 250 minuti giocati con 4 presenze totali. Ha corsa, dribbling e qualità importanti, che si sono viste anche in quello sprazzo contro il Lecce in Serie A. Purtroppo Balentien è stato fermo per problemi fisici, saltando le partite (con il Milan Futuro) da inizio ottobre fino a fine aprile (tutti i dati da transfermarkt). Un peccato, perché Balentien sembra un giocatore con un potenziale davvero molto interessante. Potrebbe essere la motivazione più forte per seguire il Milan Futuro anche nella prossima stagione (e nei playoff di Serie D).

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