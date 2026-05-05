Chi è tornato in campo è Cheveyo Balentien: l'esterno classe 2006 ha giocato 27 minuti nel secondo tempo, trovando anche il gol. Palla sull'esterno, entrata in area e tiro sul secondo palo del portiere. Una grande rete per un talento che ha fatto vedere delle cose brillanti e interessanti in quelle pochissime partite giocate in stagione con il Milan. Questa la pagella di Pianeta Milan sulla sua prestazione contro la Vogherese: "Entra nel finale e torna al gol dopo un lungo infortunio", con un bel '7' come voto. Balentien è un talento cristallino che ha segnato due reti in Serie D con il Milan Futuro in 250 minuti giocati con 4 presenze totali. Ha corsa, dribbling e qualità importanti, che si sono viste anche in quello sprazzo contro il Lecce in Serie A. Purtroppo Balentien è stato fermo per problemi fisici, saltando le partite (con il Milan Futuro) da inizio ottobre fino a fine aprile (tutti i dati da transfermarkt). Un peccato, perché Balentien sembra un giocatore con un potenziale davvero molto interessante. Potrebbe essere la motivazione più forte per seguire il Milan Futuro anche nella prossima stagione (e nei playoff di Serie D).