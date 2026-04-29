Molto probabile, quindi, che il Milan Futuro resti in Serie D anche il prossimo anno, con il solito obiettivo, ovvero quello di fare crescere i giocatori del settore giovanile rossonero e renderli pronti per la prima squadra. Qui nasce proprio il nostro spunto: basta davvero la Serie D per alcuni dei giocatori presenti nella rosa di Massimo Oddo? Abbiamo già visto in questa stagione come alcuni giocatori siano molto più forti della categoria dove giocano: facciamo gli esempi di Chaka Traorè, Sala, Sardo e altri ancora. E in più il Milan ha destinato Andrej Kostić, attaccante preso dal Partizan Belgrado, proprio al Milan Futuro, stesso destino che potrebbe toccare al giovane Alphadjo Cissè. Entrambi hanno esperienza ben al di sopra della Serie D. Il possibile mancato ripescaggio in Serie C potrebbe quindi cambiare i piani futuri per alcuni talenti del Milan Futuro. La Serie D potrebbe essere 'poco allenante' visto il livello dei giocatori citati. E quindi? Se non saranno ritenuti pronti per la prima squadra (magari dopo il raduno estivo, dove saranno allenati e analizzati da Allegri), la prima opzione potrebbe essere quella di un prestito in Serie A o in Serie B. Vedremo quali saranno i piani del Milan.