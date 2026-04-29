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Milan Futuro, ripescaggio in Serie C sempre più difficile. Come gestire i Kostić e i Cissè?

Milan Futuro, ripescaggio in Serie C sempre più difficile. Come gestire i Kostić e i Cissè?
Milan Futuro, il ripescaggio in Serie C sembra sempre più difficile dopo l'ultima riunione del Consiglio Federale. Cosa fare con i talenti rossoneri? Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Si è svolta pochi giorni fa la riunione del Consiglio Federale. Come riportato dal sito di Sky Sport, i consiglieri hanno approvato la proposta di modifica dell’art.49 delle Noif avanzata dalla Lega B e dalla Lega Pro e arrivano notizie non positive per il Milan Futuro. È cambiato, infatti, l'ordine per gli eventuali ripescaggi in Serie C. Ecco i dettagli:

  • Una nuova seconda squadra di Serie A

  • Squadra retrocessa dalla Lega Pro

  • Squadra migliore della Serie D

  • Eventuale seconda Squadra di Serie A partecipante al campionato di Serie D (nel caso, il Milan Futuro).

    • Di fatto, il Milan Futuro si trova all'ultimo posto per quanto riguarda un eventuale ripescaggio, lasciando un possibile ritorno in Serie C, praticamente solo a un'eventuale vittoria dei playoff in Serie D (opzione complessa. Qui tutti i dettagli).

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    Molto probabile, quindi, che il Milan Futuro resti in Serie D anche il prossimo anno, con il solito obiettivo, ovvero quello di fare crescere i giocatori del settore giovanile rossonero e renderli pronti per la prima squadra. Qui nasce proprio il nostro spunto: basta davvero la Serie D per alcuni dei giocatori presenti nella rosa di Massimo Oddo? Abbiamo già visto in questa stagione come alcuni giocatori siano molto più forti della categoria dove giocano: facciamo gli esempi di Chaka Traorè, Sala, Sardo e altri ancora. E in più il Milan ha destinato Andrej Kostić, attaccante preso dal Partizan Belgrado, proprio al Milan Futuro, stesso destino che potrebbe toccare al giovane Alphadjo Cissè. Entrambi hanno esperienza ben al di sopra della Serie D. Il possibile mancato ripescaggio in Serie C potrebbe quindi cambiare i piani futuri per alcuni talenti del Milan Futuro. La Serie D potrebbe essere 'poco allenante' visto il livello dei giocatori citati. E quindi? Se non saranno ritenuti pronti per la prima squadra (magari dopo il raduno estivo, dove saranno allenati e analizzati da Allegri), la prima opzione potrebbe essere quella di un prestito in Serie A o in Serie B. Vedremo quali saranno i piani del Milan.

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