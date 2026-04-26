Il secondo tempo—
Nella seconda frazione di gioco il Milan torna in campo con maggiore convinzione. I ragazzi di mister Oddo hanno subito due grandi occasioni per tornare in vantaggio, ma i colpi di testa di Magrassi finiscono uno centrale e l'altro di poco a lato. Al 56', lo stesso attaccante classe 1993 colpisce un palo, complice anche la deviazione di Frigerio che ha sporcato la traiettoria. L'attaccante rossonero, però, non si arrende, anzi, è proprio lui a firmare la rete del momentaneo 2-1, al 60': stoppa in area di rigore, si gira su Airaghi e calcia in porta fulminando Frigerio. Nel finale, il Milan chiude i conti con Branca, entrato da pochi minuti, bravo a sfruttare gli spazi lasciati dalla Castellanza, che si era riversata totalmente nella metà campo avversaria per cercare il gol del pareggio.
Grazie al successo contro la Castellanzese, il Milan Futuro mantiene intatto il proprio vantaggio di due punti sul Brusaporto. Nell'ultima uscita di campionato, Ossola e compagni se la vedranno con la Vogherese, ultimissima in classifica con appena 8 punti: un pareggio sarà sufficiente per blindare la qualificazione ai playoff.
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