Il secondo tempo

Nella seconda frazione di gioco il Milan torna in campo con maggiore convinzione. I ragazzi di mister Oddo hanno subito due grandi occasioni per tornare in vantaggio, ma i colpi di testa di Magrassi finiscono uno centrale e l'altro di poco a lato. Al 56', lo stesso attaccante classe 1993 colpisce un palo, complice anche la deviazione di Frigerio che ha sporcato la traiettoria. L'attaccante rossonero, però, non si arrende, anzi, è proprio lui a firmare la rete del momentaneo 2-1, al 60': stoppa in area di rigore, si gira su Airaghi e calcia in porta fulminando Frigerio. Nel finale, il Milan chiude i conti con Branca, entrato da pochi minuti, bravo a sfruttare gli spazi lasciati dalla Castellanza, che si era riversata totalmente nella metà campo avversaria per cercare il gol del pareggio.