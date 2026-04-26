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Castellanzese-Milan Futuro 1-3: Branca e due volte Magrassi per espugnare il Provasi

Massimo Oddo, allenatore Milan Futuro
Alle ore 15:00 si è giocata Castellanzese-Milan Futuro, gara valida per la 33ª giornata del campionato di Serie D girone B: ecco il commento della partita
Redazione PM

Nel pomeriggio è andata in scena la sfida tra Castellanzese e Milan Futuro, valida per la 33ª giornata del campionato di Serie D girone B. I rossoneri allenati da Massimo Oddo si sono imposti per 3-1, grazie alla doppietta di Magrassi (13', 60') e al colpo del definitivo k.o. firmato Simone Branca (90+3'). Ecco, di seguito, il resoconto del match che si è giocato allo 'Stadio Comunale Giovanni Provasi' di Castellanza. (qui le pagelle).

Castellanzese-Milan Futuro, il primo tempo

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Primo tempo equilibrato tra Castellanzese e Milan Futuro. La prima vera occasione è per i padroni di casa, con Guerrisi che ci prova dal limite all'8', ma Pagliei si oppone e devia in calcio d'angolo. Due minuti più tardi è proprio Pagliei ad avere il pallone del vantaggio, ma il suo colpo di testa finisce largo. I rossoneri la sbloccano al 13' minuto con Magrassi, che si inserisce sul primo palo e spinge in porta il bel cross di Cappelletti dalla destra. Al 35' la Castellanzese rialza la testa con Chessa, che prima si guadagna un calcio di rigore su un'uscita maldestra di Torriani, che successivamente trasforma, ristabilendo la parità a pochi minuti dall'intervallo.

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Il secondo tempo

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Nella seconda frazione di gioco il Milan torna in campo con maggiore convinzione. I ragazzi di mister Oddo hanno subito due grandi occasioni per tornare in vantaggio, ma i colpi di testa di Magrassi finiscono uno centrale e l'altro di poco a lato. Al 56', lo stesso attaccante classe 1993 colpisce un palo, complice anche la deviazione di Frigerio che ha sporcato la traiettoria. L'attaccante rossonero, però, non si arrende, anzi, è proprio lui a firmare la rete del momentaneo 2-1, al 60': stoppa in area di rigore, si gira su Airaghi e calcia in porta fulminando Frigerio. Nel finale, il Milan chiude i conti con Branca, entrato da pochi minuti, bravo a sfruttare gli spazi lasciati dalla Castellanza, che si era riversata totalmente nella metà campo avversaria per cercare il gol del pareggio.

Grazie al successo contro la Castellanzese, il Milan Futuro mantiene intatto il proprio vantaggio di due punti sul Brusaporto. Nell'ultima uscita di campionato, Ossola e compagni se la vedranno con la Vogherese, ultimissima in classifica con appena 8 punti:  un pareggio sarà sufficiente per blindare la qualificazione ai playoff.

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