Nel pomeriggio, allo 'Stadio Comunale Giovanni Provasi' di Castellanza, è andato in scena il match tra Castellanzese e Milan Futuro. I rossoneri allenati da Massimo Oddo si sono imposti per 3-1, grazie alla doppietta di Magrassi (13', 60') e al colpo del definitivo k.o. firmato Simone Branca (90+3'). Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.