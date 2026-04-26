Nel pomeriggio, allo 'Stadio Comunale Giovanni Provasi' di Castellanza, è andato in scena il match tra Castellanzese e Milan Futuro. I rossoneri allenati da Massimo Oddo si sono imposti per 3-1, grazie alla doppietta di Magrassi (13', 60') e al colpo del definitivo k.o. firmato Simone Branca (90+3'). Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.
PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Pagelle Castellanzese-Milan Futuro 1-3: Magrassi e Cappelletti travolgenti, Torriani e Menon insufficienti
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Pagelle Castellanzese-Milan Futuro 1-3: Magrassi e Cappelletti travolgenti, Torriani e Menon insufficienti
È appena terminata Castellanzese-Milan Futuro, sfida valida per la 33ª giornata del campionato Primavera 1: ecco le nostre pagelle