"Mi è arrivata una voce sconcertante alla quale non voglio credere. In caso di ripescaggio del Milan Futuro dalla Serie D alla C, il club mi dicono stia valutando l’opzione di rifiutare e stare ancora in Serie D, è incredibile. Un movimento nato per poter migliorare e crescere i giovani talenti nel professionismo. Pensavo sarebbe stata una passeggiata di salute per il Milan Futuro, e invece già '’anno scorso siamo retrocessi".