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Milan Futuro, Pellegatti a sorpresa: “In caso di ripescaggio in Serie C si valuta il rifiuto …”

L'indiscrezione di Carlo Pellegatti riguardo il Milan Futuro
Sui propri canali social, Carlo Pellegatti parla di una voce che gli è arrivata in merito al Milan Futuro su un possibile ripescaggio in Serie C. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Sul proprio profilo Instagram, il noto giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della situazione relativa al Milan Futuro. Come noto, la promozione in Serie C è ormai possibile solo in caso di ripescaggi dopo mancate iscrizioni di qualche squadra. Se dovesse succedere, l'Under 23 rossonera sarebbe in buona posizione vista la normativa che in queste situazioni premia le secondo squadre.

Ma secondo quanto riferito da Pellegatti, il Milan potrebbe valutare il rifiuto per rimanere ancora in Serie D. Scelta che avrebbe dell'assurdo visto che la Serie C sarebbe l'ideale per far crescere i talenti rossoneri in campionato professinistico. Ecco, di seguito, il commento di Carlo Pellegatti sul tema.

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"Mi è arrivata una voce sconcertante alla quale non voglio credere. In caso di ripescaggio del Milan Futuro dalla Serie D alla C, il club mi dicono stia valutando l’opzione di rifiutare e stare ancora in Serie D, è incredibile. Un movimento nato per poter migliorare e crescere i giovani talenti nel professionismo. Pensavo sarebbe stata una passeggiata di salute per il Milan Futuro, e invece già '’anno scorso siamo retrocessi".

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