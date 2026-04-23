Milan Futuro, i playoff non garantiscono la promozione

È fondamentale chiarire un aspetto regolamentare: i playoff di Serie D non assegnano la promozione in Serie C. Il campionato è strutturato in nove gironi da 18 squadre ciascuno e solo la prima classificata di ogni gruppo sale di categoria. In caso di arrivo a pari punti è previsto uno spareggio.