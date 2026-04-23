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Milan Futuro, i playoff non garantiscono la promozione—
È fondamentale chiarire un aspetto regolamentare: i playoff di Serie D non assegnano la promozione in Serie C. Il campionato è strutturato in nove gironi da 18 squadre ciascuno e solo la prima classificata di ogni gruppo sale di categoria. In caso di arrivo a pari punti è previsto uno spareggio.
Le nove vincitrici partecipano poi alla Poule Scudetto per determinare il campione d’Italia di Serie D. Le squadre dal secondo al quinto posto, invece, disputano i playoff con un obiettivo diverso: costruire una graduatoria utile per eventuali ripescaggi.
Le due strade per il ripescaggio—
Il tema dei ripescaggi è centrale per le ambizioni del Milan Futuro. Esistono due scenari principali. Il primo riguarda le riammissioni: a metà giugno, i club di Serie C devono presentare la domanda di iscrizione completa della documentazione richiesta. Qualora una società non riuscisse a formalizzare l’iscrizione, si aprirebbe la possibilità di riammettere squadre retrocesse dalla categoria superiore.
La seconda ipotesi è quella del respingimento delle domande da parte degli organi competenti. In questo caso si attiverebbe la procedura di ripescaggio, seguendo una gerarchia precisa che coinvolge una seconda squadra di Serie A, una società di Serie C e una di Serie D. In questo contesto, il Milan Futuro partirebbe in posizione favorevole, anche alla luce della normativa che tende a valorizzare i progetti delle seconde squadre.
Il precedente e le prospettive—
Un precedente esiste già. Quando il Milan ha avviato il progetto della seconda squadra, sfruttò lo slot lasciato vacante dalla mancata iscrizione dell’Ancona. Un’opportunità colta con tempismo che consentì ai giovani rossoneri di partire direttamente dai professionisti. Tutto, però, resta vincolato a eventuali esclusioni in Serie C. Senza posti vacanti, il salto di categoria dovrà necessariamente passare dal campo la prossima stagione
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