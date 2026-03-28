Guardando spesso le partite di Chaka Traorè è evidente come la qualità sia nettamente superiore al livello sia della Serie C che della Serie D. L'esterno ha tutto per fare bene in Serie A anche a partire dalla prossima stagione e ora i tempi sono decisamente maturi: il classe 2004 ha già esordito con il Milan di Stefano Pioli nel 2023-24, ha avuto la sua esperienza in Serie B con il Palermo, è davvero pronto per il grande salto, non gli manca nulla. E per il Milan sarebbe un'altra ottima notizia dopo l'exploit stagionale incredibile di Bartesaghi, che quest'anno ha fatto il grande salto dalla Serie C alla Serie A. Il prossimo anno potrebbe essere quello di Chaka Traorè.