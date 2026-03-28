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Milan Futuro, Chaka Traorè stagione clamorosa: è pronto per il grande salto in Serie A

Milan Futuro, Chaka Traorè stagione clamorosa: è pronto per il grande salto in Serie A
Milan Futuro, Chaka Traorè è uno dei talenti più pronto dell'Under 23 rossonera per fare il grande salto verso la Serie A. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan Futuro continua con la sua ottima stagione in Serie D: la squadra di Massimo Oddo sta crescendo mettendo in mostra i tantissimi talenti presenti nel settore giovanile del club. Talenti che stanno trovando spazio importante con l'obiettivo di arrivare in Serie A. Chi potrebbe fare il grande salto il prossimo anno? Uno dei giocatori in rampo di lancio e più pronto è Chaka Traorè.

Milan Futuro che stagione per Chaka Traorè

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Per Chaka Traorè sono 18 le partite giocate in Serie D in questa stagione con il Milan Futuro con 7 gol e 3 assit e quindi 10 partecipazioni alla rete in sole 18 presenze. Una media di 0,6 partecipazioni a partita. Numeri offensivi davvero molto interessanti quelli dell'esterno classe 2004 che sta continuando la sua esperienza con l'Under 23 rossonera crescendo e migliorando sempre di più. In carriera con il Milan Futuro ha già raggiunto le 43 presenze con 9 gol e 9 assist in totale.

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Guardando spesso le partite di Chaka Traorè è evidente come la qualità sia nettamente superiore al livello sia della Serie C che della Serie D. L'esterno ha tutto per fare bene in Serie A anche a partire dalla prossima stagione e ora i tempi sono decisamente maturi: il classe 2004 ha già esordito con il Milan di Stefano Pioli nel 2023-24, ha avuto la sua esperienza in Serie B con il Palermo, è davvero pronto per il grande salto, non gli manca nulla. E per il Milan sarebbe un'altra ottima notizia dopo l'exploit stagionale incredibile di Bartesaghi, che quest'anno ha fatto il grande salto dalla Serie C alla Serie A. Il prossimo anno potrebbe essere quello di Chaka Traorè.

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