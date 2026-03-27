Milan Futuro, continua la buonissima stagione della squadra di Massimo Oddo in Serie D. Tra i talenti di spicco c'è Emanuele Sala. Ecco i suoi numeri
Il Milan Futuro continua con il suo lavoro: in questa stagione la squadra di Massimo Oddo sta dando grande spazio ai giovani del settore giovanile rossonero con un solo obiettivo, ovvero quelli di formarli e farli crescere con la prospettiva di giocare in prima squadra. Il percorso fatto da Davide Bartesaghi, titolarissimo del Milan di Massimiliano Allegri. In questa stagione l'Under 23 rossonera è migliorata molto e sta facendo bene in Serie D: al momento sono secondi in classifica del Gruppo B con prestazioni ottime.
Milan Futuro, i numeri stagionali di Emanuele Sala
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Tra i giocatori decisamente più interessanti resta il classe 2007 Emanuele Sala che ha giocato anche da titolare con l'Italia Under 19 nella recente sfida contro l'Ungheria giocando da vertice basso del 4-3-3 azzurro. Sala è ormai un punto fisso del Milan Futuro di Oddo: 21 partite in Serie D con anche 4 gol e due assist, non male per un centrocampista centrale. Il giovane Sala è stato chiamato in stagione anche da Allegri ed ha giocato con la prima squadra rossonera nell'amichevole estiva del Leeds. In questi mesi con il Milan Futuro di Oddo sta dimostrando di essere un giocatore dalle qualità assolute.