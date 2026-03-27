Il Milan Futuro continua con il suo lavoro: in questa stagione la squadra di Massimo Oddo sta dando grande spazio ai giovani del settore giovanile rossonero con un solo obiettivo, ovvero quelli di formarli e farli crescere con la prospettiva di giocare in prima squadra. Il percorso fatto da Davide Bartesaghi, titolarissimo del Milan di Massimiliano Allegri. In questa stagione l'Under 23 rossonera è migliorata molto e sta facendo bene in Serie D: al momento sono secondi in classifica del Gruppo B con prestazioni ottime.