Milan Futuro: come la retrocessione in Serie D ha migliorato la strategia

Milan Futuro, meno pressione e più sviluppo — In Serie D la prospettiva è mutata radicalmente. La salvezza non è più un'ossessione settimanale: la crescita tecnica degli Under 23 è diventata il parametro principale di valutazione. Il direttore tecnico Jovan Kirovski ha ribadito la linea: “Che sia Serie C o D, l’obiettivo è la crescita dei nostri giovani. È importante lavorare bene con il talento”.

Un principio condiviso anche da Zlatan Ibrahimovic: “Prima di tutto vogliamo dare ai ragazzi il tempo di gioco, perché quando sei giovane devi giocare. Se non giochi in Milan Futuro, giochi in Primavera, 100%. Se parti in Milan Futuro ma i ritmi sono diversi, ti spostiamo in Primavera, cresci, e ti riportiamo sopra”. La filosofia è chiara: flessibilità e centralità del percorso individuale.

La conferma di Massimo Oddo in panchina ha garantito stabilità dopo la retrocessione. Anche il mercato invernale è stato mirato: dentro Sardo (2005), Malick Cissè (2008), Idrissi (2008) e Dalpiaz(2007). Profili giovani, coerenti con la missione formativa.

Classifica, numeri e prospettive — Dopo 28 giornate di Serie D, il Milan Futuro è secondo in classifica con 47 punti, alle spalle della Folgore Caratese, che guida a quota 58. La vetta è distante, ma la zona playoff (riservata alle squadre dal secondo al quinto posto) resta l’obiettivo concreto per tentare la risalita in Serie C.

Sul piano realizzativo guidano Chaka Traorè (7 reti), Maximilian Ibrahimovic (5, ceduto all’Ajax a gennaio), Diego Sia ed Emanuele Sala (4), Lorenzo Ossola ed Emanuele Borsani (3).

La promozione sarebbe un traguardo importante, ma non l’unico parametro di successo. La vera vittoria, per ora, è aver trasformato una retrocessione in un processo di riforma strutturale. Il Milan Futuro non è più un esperimento in affanno, ma un laboratorio che prova a costruire, con meno rumore e più metodo, il domani rossonero.