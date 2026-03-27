Il Milan Futuro ha cambiato nettamente strategia rispetto allo scorso anno: in Serie D spazio al talento e ai giovani. Ecco la media d'età e il confronto con le altre italiane
Il progetto Milan Futuro continua con la sua crescita costante, ma sempre più importante. La retrocessione dalla Serie C alla Serie D ha portato paradossalmente benefici facendo capire alla società rossonera a cosa serva davvero una seconda squadra. Alcuni giocatori sono rimasti nel Milan Futuro anche con il cambio di categoria, ma il Diavolo ha cambiato decisamente modo di affrontare il progetto dell'Under 23. Se lo scorso anno l'obiettivo era salvare a qualsiasi costo mettendo in secondo piano la crescita dei giovani, in questa stagione in Serie D la classifica è un obiettivo secondario: fulcro lo sviluppo del talento e a parlare chiaro è la media d'età dei calciatori entrati in campo questa stagione. In Serie D il Milan Futuro ha giocato con una rosa di calciatori che di media si assesta sui 20,5 anni di età.
Milan Futuro parla la media d'età
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Dato che va in linea con i numeri dell'Atalanta Under 23 che sta giocando in Serie C: qui si sale sopra i 21 anni di età (più o meno sui 21,1). Dato ancora più alto per la Juventus Next Gen che sfiora il muro dei 22 anni di età fermandosi a 21,9, stesso numero dell'Inter Under 23. Si può anche stimare la fascia d'età dei giocatori del Milan Futuro in questa stagione: 18enni o sotto i 18 anni di età compongono circa il 40 percento della squadra, altro 40 più o meno nella fascia dei 19-20 anni, 20% sui giocatori dai 21 anni d'età in poi. Sono ovviamente delle stime.