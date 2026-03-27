Il Milan Futuro ha cambiato nettamente strategia rispetto allo scorso anno: in Serie D spazio al talento e ai giovani. Ecco la media d'età e il confronto con le altre italiane

Il progetto Milan Futuro continua con la sua crescita costante, ma sempre più importante. La retrocessione dalla Serie C alla Serie D ha portato paradossalmente benefici facendo capire alla società rossonera a cosa serva davvero una seconda squadra. Alcuni giocatori sono rimasti nel Milan Futuro anche con il cambio di categoria, ma il Diavolo ha cambiato decisamente modo di affrontare il progetto dell'Under 23. Se lo scorso anno l'obiettivo era salvare a qualsiasi costo mettendo in secondo piano la crescita dei giovani, in questa stagione in Serie D la classifica è un obiettivo secondario: fulcro lo sviluppo del talento e a parlare chiaro è la media d'età dei calciatori entrati in campo questa stagione. In Serie D il Milan Futuro ha giocato con una rosa di calciatori che di media si assesta sui 20,5 anni di età.