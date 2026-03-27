Calciomercato Milan, perché non Antonio Silva? Il costo fa gola

Milan, sul calciomercato occhio all'occasione d'oro in difesa: Antonio Silva potrebbe lasciare il Benfica in estate per un prezzo 'basso'. Perché non provarci davvero?
Come riportato dal giornalista di SkySport GermaniaFlorian Plettenberg il difensore Antonio Silva potrebbe partire durante il calciomercato estivo nonostante il Benfica stia tentando di rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. Quello che interessa è la cifra: secondo l'esperto di mercato potrebbe aggirarsi sui 15-25 milioni di euro. Ci sarebbe un interesse molto concreto di squadre della Bundesliga. Ecco il post su X.
Calciomercato Milan, Antonio Silva occasione da prendere al volo
Milan perché non pensarci davvero? Il giocatore è stato accostato in passato ai rossoneri quindi è un profilo conosciuto dalla dirigenza del Diavolo. Il costo del cartellino è ottimo vista la caratura e l'età del giocatore (classe 2003). In Champions League ha già parecchia esperienza visto che ha giocato già 29 partite nella massima competizione europea. Sappiamo di come il Diavolo abbia bisogno almeno di un forte centrale di difesa è un giocatore del livello di Antonio Silva, con le sue qualità a una cifra inferiore ai 30 milioni di euro è quasi impossibile da trovare nel calciomercato moderno.