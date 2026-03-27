Calciomercato Milan, perché non Antonio Silva? Il costo fa gola

Milan perché non pensarci davvero? Il giocatore è stato accostato in passato ai rossoneri quindi è un profilo conosciuto dalla dirigenza del Diavolo. Il costo del cartellino è ottimo vista la caratura e l'età del giocatore (classe 2003). In Champions League ha già parecchia esperienza visto che ha giocato già 29 partite nella massima competizione europea. Sappiamo di come il Diavolo abbia bisogno almeno di un forte centrale di difesa è un giocatore del livello di Antonio Silva, con le sue qualità a una cifra inferiore ai 30 milioni di euro è quasi impossibile da trovare nel calciomercato moderno.