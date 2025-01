Calciomercato Milan, Antonio Silva il post Tomori? I piani della dirigenza

Calciomercato Milan, Antonio Silva nel mirino! Si cerca un altro difensore

Il Milan, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', non pensa solo a Walker in caso di partenza di Tomori. Nel mirino ci sarebbe anche un altro difensore centrale: non intende restare in rosa con Thiaw, Gabbia, Pavlovic e il nuovo innesto inglese. L’ideale sarebbe avere in prestito con diritto di riscatto Antonio Silva, che rappresenterebbe un investimento per il futuro, ma il Benfica non lo vorrebbe cedere ed avrebbe rifiutato già una grossa offerta da parte della Juventus. Ecco perché, anche se il procuratore del giocatore è Jorge Mendes (lo stesso di Conceicao), Antonio Silva non sarebbe una trattativa di calciomercato facile. Ibrahimovic e Moncada starebbe cercando un centrale di difesa veloce e in grado di inserirsi perfettamente con il calcio di Conceicao. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Ibrahimovic: serve il centrocampista! Ecco il colpo>>>