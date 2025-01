Calciomercato Milan – António Silva in rossonero? Ecco l’idea di Mendes

Mendes potrebbe muovere pedine importanti, a tal proposito, sull'asse Torino-Milano. António Silva, che piace moltissimo alla Juventus, potrebbe essere 'dirottato' dall'agente lusitano verso il Milan: Sergio Conceicao, nuovo allenatore rossonero e suo connazionale, lo abbraccerebbe volentieri. A quel punto il Diavolo aprirebbe alla partenza di Tomori - finora bloccato da Conceicao - per la Juve. Fin qui, i bianconeri si sono mossi solo per António Silva: offerta di prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto a 25 rifiutata da Manuel Rui Costa, ex fantasista del Milan, oggi Presidente del Benfica.

Con il portoghese a Milano, via libera per Tomori alla Juve. Anche se ... — Alla Continassa starebbero valutando di riprovarci per António Silva con il Benfica, ma la strada non sembra in discesa. Tomori non vorrebbe lasciare il Milan, a Milano si trova bene e, a quanto pare, con Conceicao avrebbe più chance per giocare. Nel caso in cui, però, Mendes riuscisse a spedire António Silva in rossonero, a quel punto il Diavolo - anche con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto - potrebbe acconsentire a cedere, dopo Pierre Kalulu, alla 'Vecchia Signora'.

'Tuttosport' ha chiosato dicendo come l’incrocio in campo di domani sera per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana renderà più semplici incontri di persona tra le dirigenze per “risolvere” questo eventuale triangolo. LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, le parole di Conceicao nella conferenza della vigilia >>>