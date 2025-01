Come ha visto lo sviluppo delle attrezzature in Arabia Saudita e se è un rischio allenare il Milan: "Siamo stati accolti in modo molto simpatico. Tutti fanno un lavoro fantastico perché non manchi nulla alla squadra. Grazie dell'ospitalità. La vita è fatta di rischi e sfide. Ho lavorato tanto per arrivare qua, se non volevo arrivare restavo a casa e non venivo al Milan, ma essere qui non è un rischio, è un piacere e un orgoglio".