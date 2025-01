Il Milan, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe pronto a cedere Tomori alla Juventus. Tutto questo con un piano bene in testa: i rossoneri vorrebbero reinvestire la somma della cessione dell'inglese su Walker, un attaccante che possa segnare e per un altro difensore centrale. Da valutare anche un possibile innesto a centrocampo, viste le fatiche nel reparto, soprattutto a livello di fiato e alternative ai titolari. La sconfitta di Torino avrebbe fatto suonare forte la sirena del calciomercato in casa rossonera e adesso la priorità sarebbe quella di cercare di ritirare su la classifica per conquistare un posto per la prossima Champions League.