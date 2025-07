Calciomercato Milan, per Jashari l'offerta non ha data di scadenza

Il Milan vorrebbe Ardon Jashari del Bruges per rinforzare il proprio centrocampo in questo calciomercato estivo. Ma non sarà facile prenderlo

Daniele Triolo Redattore 16 luglio 2025 (modifica il 16 luglio 2025 | 08:34)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Ardon Jashari, classe 2002, centrocampista svizzero di origini macedoni che il Milan vorrebbe prelevare dal Bruges in questo calciomercato estivo per rinforzare la mediana della squadra allenata da Massimiliano Allegri.