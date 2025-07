Il Milan è in pieno fermento sul fronte calciomercato, con l'AD Giorgio Furlani, il DS Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri al lavoro per rinforzare la squadra. Dopo aver quasi completato il centrocampo e posticipato la ricerca di un attaccante, l'attenzione si sposta ora con urgenza sulla difesa, in particolare sui terzini. Oggi, il focus principale è sulla corsia di destra. PROSSIMA SCHEDA