Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, il piano di Allegri per Leao”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 16 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola spiega come Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, consideri importante Davide Frattesi: il centrocampista classe 1999 avrà un nuovo contratto, più minuti in campo e non sarà ceduto in questa sessione estiva di calciomercato.