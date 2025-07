Quotidiani sportivi, le prime pagine: Frattesi, Lookman e Di Gregorio

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola spiega come Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, consideri importante Davide Frattesi: il centrocampista classe 1999 avrà un nuovo contratto, più minuti in campo e non sarà ceduto in questa sessione estiva di calciomercato.