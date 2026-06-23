Il calciomercato del Milan parte dalle decisioni di Amorim sui giocatori di ritorno dai rispettivi prestiti: ecco le prime valutazioni del nuovo tecnico
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Il nuovo allenatore del Milan Ruben Amorim ha indicato alla società le prime linee guida per la ricostruzione della rosa. In particolare, il tecnico ha analizzato attentamente la situazione dei numerosi giocatori rientrati dai prestiti. Con un budget che non consente acquisti illimitati, il club ha la necessità di ottimizzare le risorse interne. Il prossimo 12 giugno, a Milanello si presenteranno otto giocatori di ritorno dalle esperienze in prestito: Ismael Bennacer, Warren Bondo, Filippo Terracciano, Yunus Musah, Samuel Chukwueze, Francesco Camarda, Christian Comotto e Kevin Zeroli.
Milan, il destino dei giocatori rientranti dai prestitiCome riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ Bennacer sarebbe destinato a salutare nuovamente la compagnia, stavolta a titolo definitivo. Il suo contratto è valido fino al 2027 e le parti starebbero cercando un accordo per la risoluzione consensuale. Destino simile per Bondo e Terracciano, reduci dalla retrocessione in Serie B con la maglia della Cremonese. Per entrambi la dirigenza dovrebbe cercare una nuova sistemazione sul mercato. I giovani Camarda, Zeroli e Comotto saranno invece monitorati con attenzione da Amorim per valutare un eventuale inserimento in ottica liste UEFA.
Musah, seconda chance in arrivo?Anche Musah si appresta ad essere valutato direttamente da Amorim. Il centrocampista statunitense è reduce da un'annata complicata a Bergamo, dove ha collezionato meno di mille minuti complessivi. Con la maglia dell’Atalanta il giocatore ha collezionato 2 reti, una in campionato e una in Coppa Italia. Numeri che non hanno convinto i nerazzurri ad esercitare il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e che sono costati a Musah l'esclusione dai convocati di Mauricio Pochettino per il Mondiale. Il centrocampista potrebbe però trovare spazio nel Milan a causa delle possibili uscite di Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, destinate a finanziare altre operazioni. Le doti di corsa e intensità del classe 2002 potrebbero permettere al tecnico portoghese di impiegarlo come esterno a tutta fascia sulla corsia di destra, come possibile alternativa ad Alexis Saelemaekers.
Il nodo Chukwueze e le richieste del FulhamIl Fulham sembrava intenzionato a pagare i 24 milioni di euro previsti per il riscatto di Cukwueze, ma all’ultimo il club inglese ha fatto marcia indietro. Attualmente, i ‘The Cottagers’ aprirebbero alla permanenza a Londra del nigeriano solo a fronte di uno sconto da parte del Milan. Se con la vecchia gestione tecnica una sua cessione sarebbe stata scontata, Amorim intende valutarlo personalmente prima di prendere una decisione. Il sistema di gioco del portoghese esalta gli esterni offensivi, anche se richiede una doppia fase costante in non possesso, aspetto in cui l'ex non eccelle. La decisione finale dipenderà dalle sensazioni di Amorim durante il ritiro estivo e dai test amichevoli previsti tra giugno e luglio.
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