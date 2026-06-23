Il nuovo allenatore del Milan Ruben Amorim ha indicato alla società le prime linee guida per la ricostruzione della rosa. In particolare, il tecnico ha analizzato attentamente la situazione dei numerosi giocatori rientrati dai prestiti. Con un budget che non consente acquisti illimitati, il club ha la necessità di ottimizzare le risorse interne. Il prossimo 12 giugno, a Milanello si presenteranno otto giocatori di ritorno dalle esperienze in prestito: Ismael Bennacer, Warren Bondo, Filippo Terracciano, Yunus Musah, Samuel Chukwueze, Francesco Camarda, Christian Comotto e Kevin Zeroli.

Milan, il destino dei giocatori rientranti dai prestiti

Musah, seconda chance in arrivo?

Il nodo Chukwueze e le richieste del Fulham