Rúben Amorim, insediatosi ufficialmente sulla panchina del Milan dallo scorso martedì 16 giugno, ha già le idee estremamente chiare sulla fisionomia della squadra che intende plasmare. Il tecnico portoghese punterà sul suo storico e collaudato sistema di gioco, il 3-4-2-1, con l'obiettivo dichiarato di allestire durante l'imminente sessione estiva di calciomercato un organico di altissima qualità in grado di lottare stabilmente per la vetta della Serie A.

In questa delicata fase preliminare della stagione 2026-2027, l'allenatore lusitano sta completando uno screening approfondito del materiale umano a disposizione a Milanello. Subito dopo, presenterà le sue precise richieste di rafforzamento al proprietario Gerry Cardinale. Tuttavia, come evidenziato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, emergono già i primi profili caldissimi caldeggiati dal tecnico per la campagna acquisti rossonera.

L'attacco: Gonçalo Ramos la prima scelta

Valutazione : il cartellino del portoghese si attesta sui 30 milioni di euro.

: il cartellino del portoghese si attesta sui di euro. La strategia : i vertici di Via Aldo Rossi spingono per una formula flessibile di pagamento o un prestito con diritto/obbligo di riscatto.

: i vertici di Via Aldo Rossi spingono per una formula flessibile di pagamento o un prestito con diritto/obbligo di riscatto. La sponda: l'operazione potrebbe essere orchestrata dal potente agente Jorge Mendes, in ottimi rapporti con il management milanista.

La trequarti: Pedro Gonçalves per il dopo Leão

La casella del centravanti titolare rappresenta la priorità assoluta del mercato del Diavolo. Amorim, che nel recente passato ha saputo valorizzare bomber del calibro di Viktor Gyökeres allo Sporting Lisbona e chiesto gente del calibro di Benjamin Šeško al Manchester United, ha indicato alla dirigenza il profilo perfetto:, attaccante classe 2001 in uscita dal Paris Saint-Germain.Sempre sotto la sapiente regia diplomatica della scuderia Mendes, il Milan monitora con estrema attenzione la situazione legata a. L'esterno offensivo classe 1998 (noto come) è legato allo Sporting Lisbona da un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2030, ma la sua valutazione gravita attorno aidi euro.

Tatticamente, Gonçalves andrebbe a occupare la corsia di centro-sinistra nei due sotto punta del 3-4-2-1. Pur avendo caratteristiche fisiche e di corsa differenti rispetto al partente Rafael Leão, il classe '98 garantirebbe ad Amorim una straordinaria qualità nell'ultimo passaggio, visione di gioco e una spiccata attitudine alla verticalizzazione immediata.

Il centrocampo: Morten Hjulmand è l'obiettivo per la mediana

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Il vero botto per la linea mediana potrebbe arrivare sempre dalla capitale portoghese. Si tratta di, centrocampista danese classe 1999 che ha già salutato lo Sporting Lisbona, pronto a tentare una nuova avventura professionale. Per una cifra vicina aidi euro, il mediano metodista scandinavo può vestire la maglia del Milan.Hjulmand rappresenta un profilo ideale per la Serie A, un campionato che conosce alla perfezione dopo la sua formativa esperienza con la maglia del. Amorim stravede per lui, tanto da averlo inserito nella lista dei desideri già nella sua precedente avventura inglese prima di approdare a Milano, e lo considera l'elemento geometrico perfetto per garantire equilibrio e diga davanti alla difesa a tre rossonera.