Terminata la stagione in prestito all'Atalanta, Yunus Musah è pronto a tornare al Milan. Il club nerazzurro ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 24 milioni di euro per trattenere a Bergamo il centrocampista statunitense. Prima del prestito alla 'Dea', tuttavia, il club rossonero aveva esteso il contratto del giocatore fino al 2030. Dal prossimo 12 giugno, dunque, Musah sarà a Milanello con il resto della squadra e si allenerà con i compagni agli ordini di Ruben Amorim. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il nuovo tecnico apprezzerebbe particolarmente l'americano e non vorrebbe privarsi di lui.

Milan, le parole di Moretto su Musah

“Ci sono diversi giocatori che rientreranno al Milan dai rispettivi prestiti, come Chukwueze e Musah. Ecco, Yunus rientra perfettamente nelle idee di Amorim. Per caratteristiche tecniche sposa la visione del nuovo allenatore, che vorrebbe trattenerlo in rosa dopo averlo valutato in ritiro. Anche Ricci, che è stato l'investimento della scorsa estate, rientra pienamente nei piani del tecnico portoghese”.

Milan, le caratteristiche di Musah sarebbero davvero adatte al gioco di Amorim