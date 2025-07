Che magia del figlio di Robinho! Buon sangue non mente … | VIDEO

Il figlio di Robinho, ex attaccante di Real Madrid, Manchester City e Milan, gioca nelle giovanili del Santos. E incanta già 'Vila Belmiro'

Buon sangue non mente. Il figlio di Robinho, ex attaccante brasiliano di Real Madrid, Manchester City e Milan, mostra lampi di classe come il padre. Un gol di rabona da corner e senza angolo. Magia che è stata postata sui social dal Santos, squadra nelle cui giovanili milita il ragazzo. Guarda il video