Prima pagina Tuttosport: “Juventus, per Tudor spunta Kessié”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 16 luglio 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 16 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del calciomercato della Juventus. Il portiere Michele Di Gregorio ha detto di no ad un'offerta del Manchester City, mentre Nico González è tentato dagli arabi dell'Al-Ahli: ai bianconeri andrebbero 30 milioni di euro.