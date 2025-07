Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan studia Arokodare”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 16 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, spiega come l'Inter, per rinforzare il proprio attacco in questo calciomercato estivo, punti Ademola Lookman dell'Atalanta. Prezzo, 50 milioni di euro. Alternative, Loïs Openda (RB Lipsia) e Eliesse Ben Seghir (Monaco).