Calciomercato Milan, Schira: “Terracciano, la data di visite e firma”

Tra le tante operazioni, in entrata e in uscita, messe in piedi in questa sessione estiva di calciomercato , il Milan ha trovato anche il tempo di cambiare il secondo portiere.

Calciomercato Milan, via Sportiello ed ecco Terracciano

Marco Sportiello ha firmato, infatti, la risoluzione del contratto con il Milan per far ritorno all'Atalanta: per lui, contratto triennale (scadenza 30 giugno 2028) con opzione per un'ulteriore stagione. A Bergamo sarà il vice di Marco Carnesecchi.