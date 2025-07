Calciomercato Milan, Moretto: “Ad oggi i Wolves sono i più vicini a Pubill”

Il Milan è alla ricerca di due terzini, uno per fascia. La rosa a disposizione di Massimiliano Allegri è pressoché scoperta in quelle zone di campo. Urge allora andare sul mercato, e in fretta. È esattamente ciò che vuole fare il nuovo DS Igli Tare, il quale starebbe cercando di acquistare entrambi i profili entro sabato, in modo che possano partire per la tournée insieme al resto della squadra.