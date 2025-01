Calciomercato Milan, pronta l’offerta per Walker: i dettagli. Tomori …

Il Milan sarebbe pronto a presentare un'offerta per Kyle Walker nelle prossime ore. A riferirlo Gianluca Di Marzio , giornalista ed esperto di calciomercato, intervenuto nel corso di 'Sky Calcio - L'Originale'. Secondo quanto riferito, e poi riportato in un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale, i rossoneri si starebbero preparando a fare una proposta al Mancheter City per il terzino inglese. Si parlerebbe di un prestito con diritto di riscatto.

Questo perché allo stesso tempo il Milan prevedrebbe già l'uscita di Fikayo Tomori. Secondo quanto appreso la Juventus starebbe pensando di formulare una proposta ai rossoneri per cercare di prendere il difensore centrale inglese già in questa sessione invernale di calciomercato. Da capire le cifre e i dettagli di questa offerta, che comunque potrebbero essere noti i prossimi giorni. Oggi lo stesso Zlatan Ibrahimovic si è esposto in modo netto a riguardo, dicendo che il ragazzo rimarrà in rossonero dal momento in cui è un calciatore del Diavolo.