Juventus-Milan, è SOS mercato. Ibrahimovic, i rinforzi servono eccome

Ibra, ma che dici? — Sul match in sé c'è poco da dire: il Milan perde meritatamente e ora c'è solo da lavorare per i prossimi impegni. Piuttosto, ci sarebbe da fare un focus sulle parole di Zlatan Ibrahimovic durante il pre-partita. Lo svedese ha risposto a una domanda legata al calciomercato, spiegando che parlare di eventuali obiettivi potrebbe alzarne la valutazione e sottolineando che, nonostante tutto, la squadra rossonera è già forte così. Ora, ci chiediamo come faccia, Ibrahimovic, a fare un'affermazione del genere. Le lacune del Milan sono chiare a tutti: manca un mediano che possa sostituire Fofana (tra l'altro diffidato da ottobre), manca un vice Theo Hernandez, manca un attaccante che sappia fare i gol sporchi e, eventualmente, anche un altro centrale difensivo.

Detto questo, qual è il primo colpo rossonero? Kyle Walker, terzino destro di 34 anni. Chiariamoci, il nazionale inglese fa parte di quelle opportunità da prendere al volo, ma serve davvero? In quel ruolo, sulla fascia destra, il Milan può contare Calabria, Emerson Royal, Terracciano e l'infortunato Florenzi. Con Walker, dunque, saranno ben 5 i terzini destri: un po' troppi. Infine, sarebbe meglio non commentare l'ipotesi di vedere Walker come centrale di difesa.

Un mercato estivo fallimentare — A distanza di 5 mesi, ormai, possiamo ammettere che il mercato estivo del Milan è stato fallimentare. Pavlovic non gioca titolare da tempo, Abraham non è propriamente l'attaccante che fa al caso dei rossoneri, Morata sta performando al di sotto delle previsioni e Emerson Royal commette sempre diversi errore durante l'arco delle partite. L'unico che giustifica il suo acquisto è Fofana, ovvero quel mediano puro che il Milan cercava da almeno 2 sessioni di mercato.

Il gruppo di Sergio Conceicao necessita di nuovi rinforzi. Sappiamo che il mercato invernale non è proprio l'occasione migliore per fare tanti acquisti ma è innegabile che almeno 2 o 3 pedine debbano arrivare. La comunicazione col tecnico diventa così fondamentale: c'è da capire l'idea che ha Conceicao, chiedergli quali sono i profili adatti al suo gioco e provare ad accontentarlo. Siamo già alla seconda giornata del girone di ritorno e il Milan dista 6 punti dal quarto posto, seppur debba ancora giocare il recupero contro il Bologna. La qualificazione alla prossima Champions League è di vitale importanza, lo ripetiamo ormai da mesi, ma se i rossoneri non accelerano ora, sia in campo che sul mercato, risalire diverrà davvero un'impresa titanica.