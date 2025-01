Pagelle Juventus-Milan 2-0: Maignan eccezionale. Tre gravi insufficienze

PAGELLE JUVENTUS-MILAN - Che sia un'ultima spiaggia, per chi in un modo e per chi in un altro, lo si percepisce fin da subito, ma per i bianconeri di più: giocano con intensità per Motta, che forse inizia a essere a rischio; mentre il Milan segue alla lettera Conceicao e si gioca forse l'ultimo treno Champions League dell'anno, ma non pare avere fretta. La partita la fa la Vecchia Signora, padrona di casa, ma il Milan il primo tempo tiene bene e alla fine non concede praticamente nulla. Belle le trame bianconere, ma di occasioni non ne arrivano, se non con tiri dalla distanza, puntualmente fuori. È il Milan a rendersi per primo davvero pericoloso, con Reijnders su sviluppo di calcio d'angolo prima e poi con una scavallata di Theo Hernandez che porta a una serie di rimpalli. Poco dopo, la prima vera occasione bianconera con Yildiz, parata da Maignan. Primo tempo a reti bianche. La ripresa però si apre con un Milan non brillante e si vede subito. Prima una doppia occasione salvata da Maignan, poi il vantaggio juventino con autorete di Emerson Royal. A stretto giro arriva anche il raddoppio di Weah e il Milan è tramortito. Mai c'è la sensazione di una reazione.