Milan, continua il momento di pausa per i rossoneri con le partite delle varie nazionali che si stanno giocando in questi giorni. Il Diavolo tornerà in campo il lunedì di Pasquetta contro il Napoli. Quanto hai perso con Tonali? Assalto a Karetsas. La decisione su Castro e la verità sul talento Alajbegovic. Ecco le top news del 27 marzo 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>