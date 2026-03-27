Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Bernardo Silva? Si alzino gli stipendi'

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti ha parlato anche dei possibili movimenti dei rossoneri in particolare Estupinan e Bernardo Silva. Ecco i dettagli da 'YouTube'

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolare di una possibile cessione di Pervis Estupinan. Ecco il parere su 'YouTube': "Si dice nel caso in cui il Tottenham dovesse restare in Premier League che potrebbe pensare a De Zerbi per la panchina. L'allenatore nel caso si dice che potrebbe chiedere Pervis Estupinan. La notizia è trapelata ieri, Estupinan può essere un obiettivo del Tottenham. Prezzo per evitare una minus valenza circa 14 milioni di euro".