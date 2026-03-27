Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Bernardo Silva? Si alzino gli stipendi'

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolare di una possibile cessione di Pervis Estupinan. Ecco il parere su 'YouTube': "Si dice nel caso in cui il Tottenham dovesse restare in Premier League che potrebbe pensare a De Zerbi per la panchina. L'allenatore nel caso si dice che potrebbe chiedere Pervis Estupinan. La notizia è trapelata ieri, Estupinan può essere un obiettivo del Tottenham. Prezzo per evitare una minus valenza circa 14 milioni di euro".
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Pellegatti: “Estupinan potrebbe andare al Tottenham. Le cifre. Bernardo Silva? Il Milan alzi gli stipendi”
Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti ha parlato anche dei possibili movimenti dei rossoneri in particolare Estupinan e Bernardo Silva. Ecco i dettagli da 'YouTube'
Pellegatti ha commentato anche l'indiscrezione de 'La Repubblica' (leggi qui i dettagli): "Bernardo Silva? Con eventualmente Goretzka, Modric, Rabiot potrebbe essere uno stimolo, ma ai prezzi del Milan. Il Milan deve alzare il monte ingaggi. Tirare fuori gli euro almeno per gli stipendi, è un investimento, mi sembra doveroso. Con Goretzka, Modric, Rabiot e Bernardo Silva inizieresti a ragionare". Vedremo se il Diavolo riuscirà davvero a chiudere almeno un colpo a parametro zero per il proprio centrocampo.
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