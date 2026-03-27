Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile interesse del Milan per Santiago Castro attaccante del Bologna che potrebbe essere il rinforzo per il reparto rossonero in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Di un parere diverso 'Il Corriere dello Sport': secondo il quotidiano la dirigenza rossoblù riterrebbe Castro incedibile in estate nonostante abbia un prezzo e anche alto. Il Bologna sarebbe pronto a rifiutare qualsiasi offerta per il suo talento.