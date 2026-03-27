Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile interesse del Milan per Santiago Castro attaccante del Bologna che potrebbe essere il rinforzo per il reparto rossonero in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Di un parere diverso 'Il Corriere dello Sport': secondo il quotidiano la dirigenza rossoblù riterrebbe Castro incedibile in estate nonostante abbia un prezzo e anche alto. Il Bologna sarebbe pronto a rifiutare qualsiasi offerta per il suo talento.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Castro piace al Milan: per il Bologna è praticamente incedibile
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato, Castro piace al Milan: per il Bologna è praticamente incedibile
Calciomercato Milan, in attacco il Diavolo potrebbe pensare anche a Santiago Castro del Bologna. Ecco cosa vuole fare la dirigenza rossoblù. Dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
Arriva comunque la conferma di un interesse del Milan per Castro anche dal quotidiano che parla anche di club importanti della Premier League e della Liga per il calciatore che sarebbe ritenuto un punto fermo da Italiano anche per il Bologna del futuro, anche per questo è arrivato il recente rinnovo di contratto. 'Il Corriere dello Sport' non esclude l'opzione che il club possa traballare in caso di un'offerta definita folle. Vedremo quale sarà il destino di Castro nella prossima sessione di calciomercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA