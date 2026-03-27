Mancano sempre meno giorni all'inizio della prossima sessione di calciomercato . Il Milan dovrà rinforzare e allungare la rosa specialmente se il club dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, primo obiettivo stagionale del Diavolo. Spazio ai rumors: si parla di giocatori esperti come può essere Goretzka e anche di talenti interessanti per presente e futuro come Kerim Alajbegovic . Il talento del Salisburgo sarebbe seguito con attenzione dagli scout rossoneri e non solo.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianeta Milan il Bayer Leverkusen ha una clausola di riacquisto per Alajbegovic del valore di 8 milioni di euro, una cifra molto conveniente vista l'ascesa del ragazzo. Il club tedesco è pronto ad esercitarla e a puntare forte sul talento classe 2007 che è cresciuto nelle giovanili del Leverkusen. Per questo è molto difficile ipotizzare una cessione nella prossima sessione di calciomercato da parte del club tedesco. Il Milan è interessato ad Alajbegovic talento di indiscusso valore, ma la mossa prevista del Bayer potrebbe ostacolare i piani rossoneri.