Mancano sempre meno giorni all'inizio della prossima sessione di calciomercato. Il Milan dovrà rinforzare e allungare la rosa specialmente se il club dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, primo obiettivo stagionale del Diavolo. Spazio ai rumors: si parla di giocatori esperti come può essere Goretzka e anche di talenti interessanti per presente e futuro come Kerim Alajbegovic. Il talento del Salisburgo sarebbe seguito con attenzione dagli scout rossoneri e non solo.
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Calciomercato, Alajbegovic nel mirino del Milan: destino nelle mani del Bayer Leverkusen | Pm News
Calciomercato Milan, Kerim Alajbegovic potrebbe essere uno dei giocatori nella lista rossonera. Occhio però al Bayer Leverkusen. Ecco quanto appreso da Pianeta Milan
Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianeta Milan il Bayer Leverkusen ha una clausola di riacquisto per Alajbegovic del valore di 8 milioni di euro, una cifra molto conveniente vista l'ascesa del ragazzo. Il club tedesco è pronto ad esercitarla e a puntare forte sul talento classe 2007 che è cresciuto nelle giovanili del Leverkusen. Per questo è molto difficile ipotizzare una cessione nella prossima sessione di calciomercato da parte del club tedesco. Il Milan è interessato ad Alajbegovic talento di indiscusso valore, ma la mossa prevista del Bayer potrebbe ostacolare i piani rossoneri.
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