Calciomercato Milan, mancano ancora alcune partite alla fine della stagione, ma già si fanno tantissimi nomi per il futuro dei rossoneri. In arrivo una sessione estiva che potrebbe essere davvero decisiva per le prossime stagioni. Il Diavolo dovrà chiudere colpi importanti e centrare i giusti rinforzi da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri per andare alla ricerca del salto di qualità definitivo dopo un'ottima stagione. Mancano ancora dei pezzi infatti per tornare ad essere competitivi al massimo in tutte le competizioni. PROSSIMA SCHEDA>>>
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Calciomercato Milan, per l’attaccante occhio all’outsider: ecco il nome che non ti aspetti
Calciomercato Milan, potrebbe non bastare un acquisto in attacco per completare il reparto di Massimiliano Allegri. I dettagli sul possibile acquisto a sorpresa
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