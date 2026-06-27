Il futuro di Adrien Rabiot resta uno dei temi più caldi in casa Milan. Arrivato la scorsa estate dal Marsiglia per 7 milioni di euro, l'avventura in rossonero del centrocampista francese potrebbe terminare dopo una sola stagione. La mancata qualificazione in Champions League e il conseguente esonero di Massimiliano Allegri stanno facendo vacillare le certezze del giocatore, che ora non è più così sicuro di restare a Milano.

Milan, il rapporto tra Rabiot e Allegri

I numeri di Rabiot al Milan

Le parole di Rabiot al termine di Norvegia-Francia

L'opera di convincimento diè stata fondamentale per portareal. Appena il Marsiglia ha reso pubblica la notizia della zuffa in spogliatoio tra il francese e, il tecnico toscano ha chiamato il giocatore per proporgli di raggiungerlo in rossonero. I due avevano già lavorato insieme alladal 2021 al 2024, vincendo una Coppa Italia nella stagione 2023/24. Allegri sta per diventare il nuovo allenatore dele Rabiot non avrebbe escluso la possibilità di seguirlo in Campania.è stato uno dei protagonisti delnella stagione appena terminata. Il francese ha chiuso concomplessive, per un totale di 2820 minuti in campo. Il suo contributo è stato fondamentale per permettere ai rossoneri di insidiare l'fino alla 29ª giornata. Quando il rendimento di Rabiot è calato, il club rossonero è crollato, mancando clamorosamente la qualificazione inall'ultima giornata di campionato.La nazionale transalpina si è imposta su Erling Haaland e compagni per. grazie alla tripletta di Dembelé, la rete di Doué nel finale e il rigore parato da Mike Maignan quando il risultato era sul 3-1. Intercettato in zona mista al termine diha parlato per la prima volta del suo

"Ora penso al Mondiale, poi vediamo", ha detto il centrocampista francese ai microfoni di 'SportMediaset'. Una dichiarazione che non chiarisce i dubbi sul suo futuro, ma che conferma le voci di una permanenza al Milan tutt'altro che scontata. In questo senso, le recenti telefonate di Ruben Amorim potrebbero influenzare la decisione del giocatore.

Milan, le telefonate tra Amorim e Rabiot

Nonostante le voci di mercato,ci ha tenuto a rassicurare il giocatore. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' il portoghese avrebbe telefonato aper spiegargli che lo considera il perno attorno a cui costruire la nuova mediana a due. Nelle idee tattiche di Amorim, il francese dovrebbe ricoprire lo stesso ruolo dache sta svolgendo con Didier Deschamps in nazionale, sfruttando la sua fisicità per coprire il campo e inserirsi in fase offensiva