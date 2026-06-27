Il Milan ha appena chiuso l'acquisto più oneroso della sua storia. Il proprietario Gerry Cardinale ha deciso di investire la cifra record di 74 milioni di euro (parte fissa) più bonus per strappare Gonçalo Ramos al Paris-Saint Germain. Una cifra che supera di gran lunga i 49 milioni spesi per acquistare Rafael Leao dal Lille nel 2019, che fino ad oggi rappresentava l'esborso economico più alto nei 126 anni di storia del club. Il segnale lanciato dal patron di RedBird è chiaro e i tifosi hanno apprezzato la rapidità con cui la trattativa è stata chiusa, anche se qualcuno non è così convinto che il giocatore valga davvero tutti questi soldi.

Noi di PianetaMilan abbiamo raccolto alcune reazioni originali dei tifosi sui social dopo l'acquisto di Gonçalo Ramos. L'obiettivo dell'indagine è capire se il popolo rossonero reputa congrua la cifra spesa da Cardinale o se l'esborso economico del patron di RedBird è considerato eccessivo rispetto al reale valore del giocatore.

Gonçalo Ramos vale davvero tutti quei soldi? Le reazioni dei tifosi del Milan

A me sembra una follia.. con tutto il rispetto.. pagare 74 milioni più bonus per Gonçalo Ramos. Poi mi smentirà sul campo, ma ad oggi finanziariamente ed anche come investimento mi sembra un’assurdità — Jonathan Guida (@JonathanGuida) June 27, 2026

Un utente considera "una follia" spendere 74 milioni di euro per acquistare Gonçalo Ramos.

prezzo normale per un giocatore forte e sotto i 27 ma in italia non siamo abituati a queste cifre e ci sembra una follia — Lori (@LoriACM_) June 27, 2026

Qualcuno, invece, insinua che il prezzo sia "normale": il problema sarebbe del mercato italiano che non si sia ancora abituato a cifre del genere.

74 milioni veramente una roba inaspettata. Giusto accontentare Amorim ma mi aspettavo che Gonçalo Ramos potesse partire a decisamente meno e investire il resto in Hjulmand o tenerli per un dignitoso sostituto di Leao https://t.co/RT2QhJFBLB — Andoni Iraniola 🇮🇷 (@Alessan1899) June 26, 2026

C'è anche chi pensa che il Milan avrebbe potuto dividere il budget in maniera più sensata.

Non ha senso giudicare il prezzo di Gonçalo Ramos,c'è un qualcosa di politico in tutto questo. — Andrea Vivaldi ™️ 🇯🇵 (@AndreaVivaldi21) June 27, 2026

Altri sollevano questioni politiche, alludendo ad accordi che non hanno nulla a che vedere con il calcio.

Ottimo giocatore, fondamentale che sia stato accontentato da Amorim. Cifra clamorosamente fuori mercato per me https://t.co/8SiHZh7sBC — Salva (@saIva___) June 26, 2026

Le qualità di Ramos convincono una grossa fetta dei tifosi rossoneri, ma la cifra è ritenuta eccessiva.

Oddio, non mi fa impazzire, ma per i prezzi che ci sono oggi in giro per competere con la premier ci sta.

Stando andando via centrali di difesa a 70 .

Bisogna vedere se si continua così oppure ci si ferma.

Poi essendoci mendes sicuro ci sarà qualche pacchetto a breve … — Giuseppe (@Giuseppe2792) June 26, 2026

Qualcun altro, invece, ritiene che per competere con la Premier League sia fondamentale spingersi ad una somma del genere.

Come possiamo aver pagato 65 milioni + 5 di bonus Gonçalo #Ramos qualcuno me lo spieghi. C'è qualcuno che sa cos'è il calcio nella dirigenza del #Milan ? — Milanista di Tungsteno (@milanistaditung) June 26, 2026

Spazio anche a chi invoca a una scarsa competenza calcistica in dirigenza.

Non potevamo prenderci Nico Paz? 🤔 — Alessio Roccio (@Roccio92) June 26, 2026

Infine, un tifoso apre un interrogativo interessante: "Ma non potevamo prenderci Nico Paz con quei soldi?".