Il Milan spende 74 milioni di euro più bonus per acquistare Gonçalo Ramos, ma li vale davvero? Le reazioni dei tifosi rossoneri sui social

Matteo Chini
- Milano
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore (screen Gazzetta.it)

Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore

Il Milan ha appena chiuso l'acquisto più oneroso della sua storia. Il proprietario Gerry Cardinale ha deciso di investire la cifra record di 74 milioni di euro (parte fissa) più bonus per strappare Gonçalo Ramos al Paris-Saint Germain. Una cifra che supera di gran lunga i 49 milioni spesi per acquistare Rafael Leao dal Lille nel 2019, che fino ad oggi rappresentava l'esborso economico più alto nei 126 anni di storia del club. Il segnale lanciato dal patron di RedBird è chiaro e i tifosi hanno apprezzato la rapidità con cui la trattativa è stata chiusa, anche se qualcuno non è così convinto che il giocatore valga davvero tutti questi soldi.

Gonçalo Ramos, attaccante

Noi di PianetaMilan abbiamo raccolto alcune reazioni originali dei tifosi sui social dopo l'acquisto di Gonçalo Ramos. L'obiettivo dell'indagine è capire se il popolo rossonero reputa congrua la cifra spesa da Cardinale o se l'esborso economico del patron di RedBird è considerato eccessivo rispetto al reale valore del giocatore.

Gonçalo Ramos vale davvero tutti quei soldi? Le reazioni dei tifosi del Milan

Un utente considera "una follia" spendere 74 milioni di euro per acquistare Gonçalo Ramos.

Qualcuno, invece, insinua che il prezzo sia "normale": il problema sarebbe del mercato italiano che non si sia ancora abituato a cifre del genere.

C'è anche chi pensa che il Milan avrebbe potuto dividere il budget in maniera più sensata.

Altri sollevano questioni politiche, alludendo ad accordi che non hanno nulla a che vedere con il calcio.

Le qualità di Ramos convincono una grossa fetta dei tifosi rossoneri, ma la cifra è ritenuta eccessiva.

Qualcun altro, invece, ritiene che per competere con la Premier League sia fondamentale spingersi ad una somma del genere.

Spazio anche a chi invoca a una scarsa competenza calcistica in dirigenza.

Infine, un tifoso apre un interrogativo interessante: "Ma non potevamo prenderci Nico Paz con quei soldi?".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti