Mike Maignan neutralizza un penalty a Strand Larsen nel momento più delicato della gara: il portiere del Milan guida la Francia al primo posto nel girone I
Mike Maignan si prende la scena nel match tra Norvegia e Francia. Al 50’ della sfida, sul punteggio di 3-1 a favore dei transalpini, il portiere del Milan ha parato un calcio di rigore calciato da Jørgen Strand Larsen, impedendo alla selezione scandinava di accorciare le distanze e riaprire la partita. La parata ha permesso alla nazionale di Didier Deschamps di controllare la ripresa e dilagare nel finale sul definitivo 4-1. Grazie a questo successo la Francia mette al sicuro il primo posto nel gruppo I dei Mondiali.
Norvegia-Francia, Maignan para il rigore e salva i transalpiniL'episodio chiave avviene nei primi minuti del secondo tempo, quando Theo Hernandez travolge Oscar Bobb e l'arbitro assegna un calcio di rigore in favore della Norvegia. Maignan intuisce la traiettoria del tiro di Strand Larsen, distendendosi sulla propria sinistra e allungando la palla verso l’esterno del campo. Senza questo intervento il punteggio parziale si sarebbe assestato sul 3-2, lasciando l’intero secondo tempo a disposizione della Norvegia per provare a completare la rimonta.
Il riscatto di Maignan e il messaggio al MilanPer il numero uno rossonero si tratta di una risposta importante dopo l'errore nel match di esordio contro il Senegal. La sicurezza mostrata nell'arco dei novanta minuti contro la Norvegia certifica il pieno recupero mentale del portiere, che si candida a un ruolo da protagonista nella fase a eliminazione diretta. Il rendimento espresso in nazionale rappresenta una nota positiva anche in ottica Milan, con Amorim che non vede l’ora di riaccogliere Maignan.
Milan, quale futuro per Maignan?Maignan ha rinnovato il suo contratto fino al 2031 solo pochi mesi fa, ma nel frattempo sono stati stravolti i vertici societari del club. A Milanello non ci saranno più l'ex direttore sportivo Igli Tare, Allegri, il vice Landucci e il preparatore Filippi, figure con cui il francese aveva costruito un rapporto speciale. Per questo motivo, il suo procuratore Jonathan Kebe avrebbe iniziato a guardarsi intorno, effettuando i primi sondaggi in Premier League. Amorim, che nella sua recente esperienza al Manchester United ha vissuto diversi problemi con i portieri, è intervenuto subito per bloccare ogni idea di partenza. Come riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', il tecnico avrebbe spiegato a Maignan che non intende privarsi di lui e che lo considera un punto fermo della rosa.
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