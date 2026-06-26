Mike Maignan si prende la scena nel match tra Norvegia e Francia. Al 50’ della sfida, sul punteggio di 3-1 a favore dei transalpini, il portiere del Milan ha parato un calcio di rigore calciato da Jørgen Strand Larsen, impedendo alla selezione scandinava di accorciare le distanze e riaprire la partita. La parata ha permesso alla nazionale di Didier Deschamps di controllare la ripresa e dilagare nel finale sul definitivo 4-1. Grazie a questo successo la Francia mette al sicuro il primo posto nel gruppo I dei Mondiali.

Norvegia-Francia, Maignan para il rigore e salva i transalpini

Il riscatto di Maignan e il messaggio al Milan

Milan, quale futuro per Maignan?