Il Milan di Amorim è protagonista di un mercato estivo davvero interessante, tra nuovi innesti e obiettivi che fanno alzare le orecchie ai tifosi rossoneri. In arrivo c'è Gonçalo Ramos, mentre si seguono nuovi profili dal Portogallo. Si complica, invece, la pista che porta a Morten Hjulmand. Jashari è vicino all'addio? Scorpio tutte le notizie più interessanti con le nostre Top News selezionate e analizzate per voi dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Calciomercato Milan, nuovo nome dal Portogallo

Si complica Hjulmand

Le cifre di Ramos

Jashari verso l'addio?

Il Milan, con il nuovo allenatore, sta pianificando il mercato estivo. Dopo aver ultimato l'arrivo del nuovo centravanti, con Gonçalo Ramos pronto a sbarcare a Milanello post Mondiale, il club rossonero segue con molto interesse, ala norvegese classe 2004. Il calciatore piace al club di Via Aldo Rossi per tecnica, dribbling e visione di gioco, ma il costo è piuttosto elevato: stiamo parlando di una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro.Il Milan, con Amorim, segueper rinforzare il proprio centrocampo. Il danese dello Sporting Lisbona è cresciuto proprio sotto la guida dell'allenatore portoghese e, ad oggi, si sente pronto ad effettuare il tanto cercato salto di qualità. L'operazione, però, è molto difficile: ha una clausola da 80 milioni di euro, anche se potrebbe partire per circa la metà, ma il Milan deve fare i conti con il budget a disposizione. C'è, però, anche tanta concorrenza: in vantaggio sembrerebbe esserci, pronto ad offrire all'incirca 45 milioni di euro per portare il giovane al Wanda Metropolitano.Ilha ormai chiuso, attaccante portoghese del PSG. Il calciatore arriverà a Milanello per circa 65 milioni di euro più 5 di bonus, diventando uno degli acquisti più costosi dell'intera storia rossonera. l'attaccante, voluto fortemente da Amorim, firmerà un contratto di cinque anni e sarà il punto di riferimento per l'attacco. Il suo arrivo è stato possibile anche grazie al lavoro di Jorge Mendes. Ma perchè piace così tanto al milan? Ramos è considerato il nome perfetto per il gioco i Amorim: non è solo un semplice finalizzatole, ma anche un primo difensore con un fortissimo pressing., con il nuovo progetto di Maurizio Sarri, sta lavorando per costruire una rosa adatta al 4-3-3 ed infatti, è partita la ricerca di un regista giovane. Tra principali obiettivi c'è, centrocampista del Milan arrivato la scorsa estate dal Club Brugge. Lo svizzero piace molto perchè e sia giovane che funzionale al ruolo, anche se alpotrebbe restare per essere valorizzato al meglio dal nuovo tecnico. La trattativa, se mai ci sarà, risulterebbe essere molto delicata, perchè il Milan non vuole ripetere gli errori passati, come successo nel caso De Ketelaere.