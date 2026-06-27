Calciomercato Juventus, perché Hjulmand è il giocatore che serve | VIDEO

L'arrivo di Ruben Amorim al Milan ha acceso i radar del calciomercato sui profilo che sono stati valorizzati al meglio dal tecnico portoghese. Tra i primissimi nomi emersi per la mediana c'è sicuramente Morten Hjulmand, perno e capitano dello Sporting Lisbona.

Milan, idea Hjulmand, ma spunta la concorrenza

Il centrocampista danese, arrivato in Portogallo dal, ha vissuto una crescita davvero esponenziale nelle ultime stagioni, imponendosi proprio come un leader. Ora, il calesse '99 si sente pronto per una nuova avventura, cercando il definitivo salto di qualità.

Nonostante nel suo accordo con lo Sporting sia presente una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, esiste un patto tra il calciatore e ilc club che gl consentirebbe di partire di fronte ad un offerta poco superiore alla metà della cifra della clausola.

Nonostante il gradimento di Amorim, vedere Hjulmand a San Siro in tempi molto brevi è davvero difficile. I motivi del freno della società sono due, principalmente:

I patti economici: dopo aver finalizzato l'arrivo di Ramos dal PSG, il budget del Milan deve essere gestito molto bene

La fitta concorrenza: sul capitano dello Sporting ci sono diversi top club europei.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo Marca, in pole position sul calciatore sembrerebbe esserci l'Atletico Madrid. Dopo il mancato arrivo di Joao Gomes, i colchoneros hanno virato con decisione sul danese. Gli spagnoli valutano l'operazione attorno ai 45 milioni di euro e, secondo i media spagnoli, formalizzeranno a breve una vera e propria offerta.