Il Milan ha definito l'acquisto di Gonçalo Ramos dal Paris-Saint Germain per 74 milioni di euro più bonus. Si tratta del colpo più oneroso nella storia del club: fino a poche ore fa il primato apparteneva a Rafael Leao (49 milioni nel 2019), ma il centravanti classe 2001 lo ha sorpassato e distanziato di oltre 20 milioni. Una cifra che ha lasciato perplessi i tifosi rossoneri, che non si aspettavano un tale esborso economico da parte di Gerry Cardinale dopo la mancata qualificazione in Champions League.

Milan, le caratteristiche di Gonçalo Ramos

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Il Milan ha fatto bene a spendere 74 milioni per Gonçalo Ramos? Vota il sondaggio

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Come appreso dalla nostra redazione, il nome disarebbe stato indicato direttamente da Ruben Amorim, che ne apprezza le qualità tecniche, fisiche e balistiche. Neldel tecnico portoghese, il centravanti deve attaccare costantemente la profondità per allungare le difese avversarie e aprire spazi per i due trequartisti. Un lavoro che Ramos ha svolto con successo al, dove ha realizzato 41 gol in 106 presenze tra il 2020 e il 2023.Sei soddisfatto dell'acquisto di? Vota il sondaggio qui sotto.Pensi che il Milan abbia fatto bene a spendereper acquistare Gonçalo Ramoso ritieni eccessiva la cifra sborsata da Gerry Cardiale?