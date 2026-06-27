Il Milan acquista Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus: è l'attaccante giusto per Amorim? Vale davvero tutti quei soldi? Vota il sondaggio
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Il Milan ha definito l'acquisto di Gonçalo Ramos dal Paris-Saint Germain per 74 milioni di euro più bonus. Si tratta del colpo più oneroso nella storia del club: fino a poche ore fa il primato apparteneva a Rafael Leao (49 milioni nel 2019), ma il centravanti classe 2001 lo ha sorpassato e distanziato di oltre 20 milioni. Una cifra che ha lasciato perplessi i tifosi rossoneri, che non si aspettavano un tale esborso economico da parte di Gerry Cardinale dopo la mancata qualificazione in Champions League.
Milan, le caratteristiche di Gonçalo RamosCome appreso dalla nostra redazione, il nome di Gonçalo Ramos sarebbe stato indicato direttamente da Ruben Amorim, che ne apprezza le qualità tecniche, fisiche e balistiche. Nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese, il centravanti deve attaccare costantemente la profondità per allungare le difese avversarie e aprire spazi per i due trequartisti. Un lavoro che Ramos ha svolto con successo al Benfica, dove ha realizzato 41 gol in 106 presenze tra il 2020 e il 2023.
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Il Milan ha fatto bene a spendere 74 milioni di euro più bonus per acquistare Gonçalo Ramos
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