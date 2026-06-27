Reijnders: "Sarò sempre grato al Milan. Visto che Ibrahimović è in America ..."

Il mercato del Milan entra nel vivo. Dopo aver blindato il centravanti portoghese del PSG, Gonçalo Ramos, il Milan vuole regalare al nuovo allenatore, Ruben Amorim, altre nuove pedine. Il nuovo obiettivo per la trequarti rossonera sembrerebbe portare il nome di Kerim Alajbegovic.

Milan, occhi su Alajbegovic? Le parole di Ibrahimovic

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il gioiello Bosniaco sarebbe finito sotto i riflettori del club rossonero. Il giovane classe 2007 sta incantando tutti gli appassionati di calcio nel Mondiale, grazie alle sue ottime prestazioni. Numeri che, ovviamente, non sono passati inosservati e hanno pregato tutti i talent scout in giro per il Mondo, ma non solo. In casa rossonera è rimasto impressionato anche

Il consulente di RedBird, da sempre in possesso di una forte personalità, ha voluto rilasciare alcune parole sul giovane talent, esaltano la giocata e l'atteggiamento mostrato in campo durante la sfida contro il Qatar:

"La conclusione è stata bellissima, sì. La tecnica era perfetta, sì. Ma ciò che mi ha colpito è stata la fiducia prima del gol. Il modo in cui ha chiesto il pallone, il modo in cui ha fiutato il momento. I grandi giocatori non aspettano le occasioni. Le creano. Tutti parlano del gol, ma per me la cosa più sorprendente è il suo coraggio"

Il retroscena Milan

Per il, infatti, non si tratta di nulla di nuovi: in via Aldo Rossi seguivano Alajbegovic già da molto prima che i riflettori del Mondiale si accendessero su di lui. Il vero retroscena, infatti, risale a mesi e mesi fa, prima dell'inizio del torneo. Il calesse 2007, infatti, è stato seguito in prima persona da Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan.