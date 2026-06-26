Un nome di assoluto talento brilla in orbita Milan: parliamo di Kerim Alajbegović, trequartista classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen. Il fantasista bosniaco, nato in Germania a Colonia, è reduce da una stagione da protagonista assoluto in Austria con la maglia del RB Salisburgo, dove ha collezionato 13 gol e 4 assist in 44 presenze complessive. Numeri che hanno spinto le Aspirine a esercitare l'opzione di contro.riscatto nei mesi scorsi, sborsando la clausola risolutoria di 8 milioni di euro.

Il giovane talento si sta consacrando definitivamente sul palcoscenico dei Mondiali 2026 sotto la guida del CT Sergej Barbarez, siglando un gol spettacolare nel successo per 3-1 della Bosnia contro il Qatar nell'ultimo turno del Gruppo B. Una prodezza che ha fatto strabuzzare gli occhi alla dirigenza di Via Aldo Rossi.

L'investitura di Zlatan Ibrahimović a Fox Sports

"Tutti parlano dei gol, ma la cosa più importante è il coraggio. Un ragazzo del 2007 che gioca la Coppa del Mondo senza pressioni, come se possedesse lo stadio, è una rarità. Il talento senza personalità non è nulla. Quando l'ho visto, ho visto un giocatore che crede di essere il migliore sul campo. Tecnica perfetta, ma mi ha impressionato la fiducia nei propri mezzi: chiede sempre la palla e crea opportunità come i grandi giocatori. La gente dirà che questo è l'inizio della sua carriera. Forse. Ma se mantiene questa mentalità, questo gol sarà ricordato come il momento in cui il calcio si è reso conto di chi sia Kerim Alajbegović. La Coppa del Mondo è il luogo in cui nascono le stelle. Oggi si è presentata una nuova stella".

L'analisi di Pellegatti e la perfetta collocazione nel 3-4-2-1

«Costa 20-25 milioni di euro, una cifra abbordabilissima per le casse del Milan. Secondo me Zlatan vuole spingere il club a prenderlo per fare un regalo ai tifosi» .

A certificare il valore cristallino del ragazzo sono arrivate le belle dichiarazioni pubbliche di, attualmente impegnato negli Stati Uniti d'America come talent televisivo per l'emittente Fox Sports:Secondo quanto evidenziato dal giornalista sportivo Carlo Pellegatti, il parere del Senior Advisor di RedBird potrebbe tramutarsi presto in una trattativa ufficiale.

Dal punto di vista tattico, Alajbegović rappresenta un profilo ideale per la filosofia di Rúben Amorim. Piede destro naturale, ama partire dalla corsia sinistra per accentrarsi tra le linee nel modulo 3-4-2-1, l'identikit perfetto richiesto dal tecnico portoghese per i due sotto-punta. La concorrenza in Serie A è però agguerrita, obbligando il Milan all'azione immediata.