Blitz improvviso, investimento da record e la firma di Gerry Cardinale: l'analisi della trattativa che ha portato Gonçalo Ramos al Milan
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L'acquisto di Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain testimonia un cambiamento di strategie radicale in Casa Milan. Da quando Gerry Cardinale ha preso le redini del club nel 2022, le sessioni di mercato del club rossonero sono sempre state caratterizzate da trattative lunghissime e attese infinite. L’attaccante portoghese, invece, è stato chiuso nel giro di pochi giorni e per una cifra da record: 74 milioni di euro più bonus.
Il Milan acquista Gonçalo Ramos prima di definire le cessioniLa proprietà ha scelto di procedere con l'acquisto di Gonçalo Ramos prima vendere altri giocatori per racimolare il budget. La scorsa estate, Jashari (36 M) e Ricci (23 M) sono arrivati solo dopo la cessione di Reijnders (55 M). Estupinan (17 M) è arrivato dopo la cessione di Theo Hernandez (25 M) e De Winter (20 M) dopo quella di Thiaw (35 M). I movimenti in uscita, ovviamente, ci saranno lo stesso, ma Cardinale ha lanciato un messaggio chiaro con l’operazione per portare al Milan il centravanti portoghese. E questo fa ben sperare i tifosi rossoneri.
Le uscite all'orizzonteIl Milan ha bisogno di fare cassa per rientrare dei 74 milioni spesi per Ramos. I nomi in cima alla lista dei partenti in attacco sono Santiago Gimenez e Rafael Leao. Sul centravanti messicano si è registrato l’interesse del Porto e il club rossonero punta ad incassare tra i 20 e i 30 milioni di euro. Il portoghese, invece, ha espresso la propria volontà di lasciare il club per intraprendere una nuova esperienza all’estero, ma in Via Aldo Rossi non sono ancora pervenute offerte ufficiali. È lecito pensare che Cardinale abbia già un pre-accordo con il suo agente Jorge Mendes per incassare dalla cessione di Leao una cifra simile a quella spesa dai rossoneri per acquistare Gonçalo Ramos.
Gonçalo Ramos, una richiesta di Ruben AmorimCome appreso dalla nostra redazione, Ramos era la prima scelta del nuovo tecnico Ruben Amorim per rinforzare l'attacco. La società ha deciso di assecondare le richieste dell'allenatore portoghese, facendo uno sforzo economico che non si era mai visto nella storia del Milan. L’assenza di un direttore sportivo garantisce all’ex Sporting e Manchester United un raggio d’azione più ampio e Cardinale sembra disposto ad accontentare le sue richieste. Un cambiamento notevole rispetto alle gestioni passate, quando la rosa era scelta esclusivamente dalla dirigenza senza consultare la guida tecnica.
Milan, Gonçalo Ramos vale davvero tutti quei soldi?Nonostante il cambio di marcia a livello operativo, l'operazione lascia aperti diversi interrogativi. I 74 milioni stanziati da Cardinale per strappare Gonçalo Ramos al PSG restano una cifra eccessiva rispetto al reale valore del giocatore. ‘Transfermarkt.it’ valuta il portoghese 30 milioni di euro e la sensazione di tifosi e addetti ai lavori era che l’operazione si potesse chiudere per meno di 50 milioni complessivi. Sarà il campo a stabilire se l’investimento del Milan si rivelerà fruttuoso o se il giocatore è destinato a rimanere una scommessa che non ha rispettato le attese.
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