L'acquisto di Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain testimonia un cambiamento di strategie radicale in Casa Milan. Da quando Gerry Cardinale ha preso le redini del club nel 2022, le sessioni di mercato del club rossonero sono sempre state caratterizzate da trattative lunghissime e attese infinite. L’attaccante portoghese, invece, è stato chiuso nel giro di pochi giorni e per una cifra da record: 74 milioni di euro più bonus.

Il Milan acquista Gonçalo Ramos prima di definire le cessioni

Le uscite all'orizzonte

Gonçalo Ramos, una richiesta di Ruben Amorim

Milan, Gonçalo Ramos vale davvero tutti quei soldi?