Gol, assist, skills, curiosità e dichiarazioni celebri: alla scoperta di Gonçalo Ramos, l'acquisto più oneroso nella storia del Milan
Cristiano Ronaldo in panchina, tifosi del Portogallo contenti | VIDEO
Il Milan ha definito l'acquisto di Gonçalo Ramos dal Paris-Saint Germain per 74 milioni di euro più bonus. Si tratta del colpo più oneroso nella storia del club. Fino a poche ore fa il primato apparteneva a Rafael Leao (49 milioni nel 2019), ma il centravanti classe 2001 lo ha sorpassato e distanziato di oltre 20 milioni. Ma chi è davvero Gonçalo Ramos? Scopriamolo insieme.
La storia di Gonçalo RamosIl Benfica lo preleva dal settore giovanile dell'Olhanense quando ha appena 12 anni. Il 21 luglio del 2020 fa il suo esordio in prima squadra e timbra subito il cartellino con una doppietta. Un debutto da predestinato. Soprannominato "Lo Stregone", Gonçalo Ramos è alto 185 centimetri, di mestiere fa centravanti e il suo piatto forte è la finalizzazione. Destro naturale, in carriera è stato schierato anche come trequartista e seconda punta, ma ha sempre dato il meglio di sé quando impiegato al centro dell'attacco. Nell'estate del 2023 il PSG lo acquista in prestito con diritto di riscatto fissato a 65 milioni di euro e un anno dopo esercita la clausola per prolungare la sua esperienza in Francia.
Quella volta che Ramos ha messo in panchina Cristiano RonaldoIl 6 dicembre 2022, il CT del Portogallo Fernando Santos sorprende tutti schierando Gonçalo Ramos titolare nell’ottavo di finale contro la Svizzera al posto di Cristiano Ronaldo. Il neo acquisto Milan (al tempo ventunenne) realizza una tripletta storica che trascina i lusitani ai quarti di finale. Curiosità, quella sera per il Portogallo segna anche Rafael Leão.
I numeri di Gonçalo Ramos in carrieraSe si prendono in considerazione i top cinque campionati europei nelle ultime tre stagioni, Ramos è il terzo miglio Under 25 per gol segnati ogni 90 minuti. Ma non finisce qui: da quando il PSG lo ha acquistato nel 2023, nessun giocatore portoghese ha segnato quanto il nuovo acquisto del Milan (45 gol). Nella stagione appena terminata in Francia, il classe 2001 ha chiuso con 12 reti e 2 assist in 45 presenze per una media di 1 gol ogni 142 minuti.
Questi i numeri di Gonçalo Ramos in carriera:
- 293 partite giocate
- 113 gol
- 31 assist
- 26 cartellini gialli
- 2 cartellini rossi
- 15.500 minuti in campo
Milan, Gonçalo Ramos: gol e skills | VideoQui sotto potete trovare un video contenente le migliori giocate e i migliori gol di Gonçalo Ramos con le maglie di PSG, Benfica e Portogallo.
Non solo gol, Gonçalo Ramos adora servire assistIn una recente intervista ai microfoni del quotidiano portoghese 'A Bola', Ramos ha dichiarato che, oltre alla propensione per il gol, ama anche servire assist per i compagni.
“Io cerco sempre di fare gol, ma se vedo un mio compagno di squadra posizionato meglio di me gli passo la palla senza esitare”.
Quando Luis Henrique lo ha incoronatoLuis Enrique, allenatore che lo ha fortemente voluto al PSG, non ha mai nascosto la propria ammirazione per le qualità di Ramos. Oltre alle caratteristiche tecniche, il tecnico spagnolo ne ha lodato l'atteggiamento, definendolo un professionista esemplare.
“Ogni volta che lo metto in campo mi fa capire che sto sbagliando a lasciarlo fuori. Merita più minuti, è un professionista esemplare e meriterebbe di più”.
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