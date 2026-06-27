Il Milan ha definito l'acquisto di Gonçalo Ramos dal Paris-Saint Germain per 74 milioni di euro più bonus. Si tratta del colpo più oneroso nella storia del club. Fino a poche ore fa il primato apparteneva a Rafael Leao (49 milioni nel 2019), ma il centravanti classe 2001 lo ha sorpassato e distanziato di oltre 20 milioni. Ma chi è davvero Gonçalo Ramos? Scopriamolo insieme.

La storia di Gonçalo Ramos

Quella volta che Ramos ha messo in panchina Cristiano Ronaldo

I numeri di Gonçalo Ramos in carriera

Illo preleva dal settore giovanile dell'quando ha appena 12 anni. Il 21 luglio del 2020 fa il suoin prima squadra e timbra subito il cartellino con una. Un debutto da predestinato. Soprannominato "Lo Stregone",è alto 185 centimetri, di mestiere fa centravanti e il suo piatto forte è la finalizzazione., in carriera è stato schierato anche come trequartista e seconda punta, ma ha sempre dato il meglio di sé quando impiegato al centro dell'attacco. Nell'estate del 2023 il PSG lo acquista in prestito con diritto di riscatto fissato ae un anno dopo esercita la clausola per prolungare la sua esperienza in Francia.Il 6 dicembre 2022, il CT del Portogallo Fernando Santos sorprende tutti schierandotitolare nell’ottavo di finale contro la Svizzera al posto diIl neo acquisto Milan (al tempo ventunenne) realizza unastorica che trascina i lusitani ai quarti di finale. Curiosità, quella sera per il Portogallo segna anche Rafael Leão.Se si prendono in considerazione i top cinque campionati europei nelle ultime tre stagioni,è il terzo miglio Under 25 per gol segnati ogni 90 minuti. Ma non finisce qui: da quando il PSG lo ha acquistato nel 2023, nessun giocatore portoghese ha segnato quanto il nuovo acquisto del Milan (45 gol). Nella stagione appena terminata in Francia, il classe 2001 ha chiuso conper una media di 1 gol ogni

Questi i numeri di Gonçalo Ramos in carriera:

293 partite giocate

partite giocate 113 gol

gol 31 assist

assist 26 cartellini gialli

cartellini gialli 2 cartellini rossi

cartellini rossi 15.500 minuti in campo

Milan, Gonçalo Ramos: gol e skills | Video

Qui sotto potete trovare uncontenente le migliori giocate e i migliori gol dicon le maglie di PSG, Benfica e Portogallo.

Non solo gol, Gonçalo Ramos adora servire assist

“Io cerco sempre di fare gol, ma se vedo un mio compagno di squadra posizionato meglio di me gli passo la palla senza esitare”.

Quando Luis Henrique lo ha incoronato

“Ogni volta che lo metto in campo mi fa capire che sto sbagliando a lasciarlo fuori. Merita più minuti, è un professionista esemplare e meriterebbe di più”.

In una recente intervista ai microfoni del quotidiano portoghese 'A Bola',ha dichiarato che, oltre alla propensione per il gol, ama anche servireper i compagni., allenatore che lo ha fortemente voluto al PSG, non ha mai nascosto la propria ammirazione per le qualità di. Oltre alle caratteristiche tecniche, il tecnico spagnolo ne ha lodato l'atteggiamento, definendolo un professionista esemplare.