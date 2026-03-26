Calciomercato Milan, si lavora al rinnovo per blindare Pavlovic: il piano anti-Chelsea, cifre e dettagli
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Come possiamo vedere gioca su tutto il fronte offensivo con un'ottima qualità palla al piede ed è in grado di saltare gli avversari con facilità sul breve, con un doppio passo fulmineo. Anche la qualità di tiro è innegabile. Sa cercare e trovare i compagni con qualità, partendo sia vicino che lontano dalla porta. Il costo potrebbe essere vicino ai 15 milioni di euro, ma potrebbe anche lievitare da qui all'estate. Un dato molto interessante sul ruolo: il classe 2007 ha giocato 20 partite in campionato con il Salisburgo in stagione con 7 gol e due assist e in carriera ha totalizzato 10 gol con due assist partendo da ala sinistra. Numeri che chiariscono come si senta più a suo agio in questo lato del campo.
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