Calciomercato Milan, Alajbegovic sarebbe uno dei giocatori a cui il Diavolo sarebbe interessato in vista dell'estate. Ecco chi è e come gioca

36 partite giocate con 11 gol. Un dato sensibilmente più elevato degli XG che si fermano a 5,04. 3 assist che invece sono più bassi di quelli previsti (6,31). Interessantissimo i dati sui gol e gli assist: quello degli assist è anche facilmente giustificabile. Alajbegovic trova bene i compagni che spesso non sfruttano i suoi passaggi vincenti. Il dato sui gol sorprende davvero: il talento del Salisburgo segna il doppio di quanto atteso, vuol dire che sfrutta al massimo ogni opportunità che ha. Davvero una statistica molto positiva. Ma andiamo a conoscere meglio il talento bosniaco. Alajbegovic è nato a Colonia il 21 settembre 2007 ed è cresciuto nei settori giovanili del Colonia e del Bayer Leverkusen. Il 3 luglio 2025 è stato acquistato a titolo definitivo proprio dal Salisburgo, club con il quale ha esordito tra i professionisti e con il quale è salito alla ribalta grazie alle sue giocate. Andiamo a vedere qualche spunto del talento.