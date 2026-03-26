Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, ecco chi è e come gioca Alajbegovic: numeri e un dato importante sul suo ruolo

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, ecco chi è e come gioca Alajbegovic: numeri e un dato importante sul suo ruolo

Milan, ecco chi è e come gioca Alajbegovic: numeri e un dato importante sul suo ruolo
Calciomercato Milan, Alajbegovic sarebbe uno dei giocatori a cui il Diavolo sarebbe interessato in vista dell'estate. Ecco chi è e come gioca
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, i rossoneri continuano a cercare giocatori interessanti per il futuro: scout del Diavolo starebbero seguendo il talento del Salisburgo Alajbegovic. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i numeri offensivi stagionali del giovane Alajbegovic. In aiuto ecco i dati da 'Opta' e 'Sofascore'.

Milan, chi è e come gioca Alajbegovic

—  

36 partite giocate con 11 gol. Un dato sensibilmente più elevato degli XG che si fermano a 5,04. 3 assist che invece sono più bassi di quelli previsti (6,31). Interessantissimo i dati sui gol e gli assist: quello degli assist è anche facilmente giustificabile. Alajbegovic trova bene i compagni che spesso non sfruttano i suoi passaggi vincenti. Il dato sui gol sorprende davvero: il talento del Salisburgo segna il doppio di quanto atteso, vuol dire che sfrutta al massimo ogni opportunità che ha. Davvero una statistica molto positiva. Ma andiamo a conoscere meglio il talento bosniaco. Alajbegovic è nato a Colonia il 21 settembre 2007 ed è cresciuto nei settori giovanili del Colonia e del Bayer Leverkusen. Il 3 luglio 2025 è stato acquistato a titolo definitivo proprio dal Salisburgo, club con il quale ha esordito tra i professionisti e con il quale è salito alla ribalta grazie alle sue giocate. Andiamo a vedere qualche spunto del talento

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, perché Loftus-Cheek può essere cruciale per Allegri: rientro da non sottovalutare>>>

Come possiamo vedere gioca su tutto il fronte offensivo con un'ottima qualità palla al piede ed è in grado di saltare gli avversari con facilità sul breve, con un doppio passo fulmineo. Anche la qualità di tiro è innegabile. Sa cercare e trovare i compagni con qualità, partendo sia vicino che lontano dalla porta. Il costo potrebbe essere vicino ai 15 milioni di euro, ma potrebbe anche lievitare da qui all'estate. Un dato molto interessante sul ruolo: il classe 2007 ha giocato 20 partite in campionato con il Salisburgo in stagione con 7 gol e due assist e in carriera ha totalizzato 10 gol con due assist partendo da ala sinistra. Numeri che chiariscono come si senta più a suo agio in questo lato del campo.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Goretzka piace ad Allegri. Schira rivela: “Ecco le richieste tra...
Milan, allarme Pavlovic: pericolo Chelsea da silenziare subito. Sul mercato un errore da evitare

© RIPRODUZIONE RISERVATA