Ma cosa potrebbe garantire il rientro di Loftus-Cheek per queste ultime giornate di Serie A? Partiamo con il centrocampo: senza l'inglese Allegri può contare di fatto solo su Rabiot nel ruolo di mezzala in grado di inserirsi nelle aree avversarie e a cercare gol. L'ex Chelsea può farlo senza problemi e quindi va di nuovo ad aumentare la capacità offensiva del centrocampo rossonero. In più in attacco Allegri può 'giocare' di più con le scelte: Loftus-Cheek ha capacità balistiche importanti anche di testa e può giocare da falso trequartista inserendosi da dietro e mettendo in difficoltà le difese. In più il periodo di forma: prima dello scontro con Corvi Loftus-Cheek era l'attaccante più in forma del Milan con il quale il Diavolo ha giocato la sua migliore partita in attacco nel 2026, ovvero il 3-0 in casa del Bologna. Quindi occhio a non sottovalutare il rientro dall'infortunio dell'ex Chelsea: per Allegri è un'arma importantissima.