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Milan, perché Loftus-Cheek può essere cruciale per Allegri: rientro da non sottovalutare

Milan, perché Loftus-Cheek può essere cruciale per Allegri: rientro da non sottovalutare
Milan, Loftus-Cheek potrebbe tornare in campo con il Napoli poco più di un mese dopo lo scontro contro Corvi durante la sfida contro il Parma. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Loftus-Cheek si è allenato ieri con i compagni rimasti a Milanello. Verso la partita contro il Napoli a Pasquetta le sensazioni sono buone: l'inglese potrebbe rientrare dopo l'operazione chirurgica causata dalla scontro con Corvi in Milan-Parma. Per Allegri può essere un recupero cruciale. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare dei particolari dati offensivi della stagione di Loftus-Cheek. Ecco i numeri grazie al lavoro di 'Opta' e 'Sofascore'.

Milan, quanto può darti il rientro di Loftus-Cheek

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Loftus-Cheek ha giocato 27 partite in stagione segnando 3 gol con un assist. Reti che coincidono perfettamente con gli XG che si attestano su 3.16. Sono 3 di media anche i tocchi in area avversaria. Numeri comunque interessanti visto che l'inglese non è una prima punta di ruolo, ma in stagione è stato adattato più volte in quella posizione sia per scelte tattiche sia per gli infortuni di Leao, Pulisic e Gimenez. 

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Ma cosa potrebbe garantire il rientro di Loftus-Cheek per queste ultime giornate di Serie A? Partiamo con il centrocampo: senza l'inglese Allegri può contare di fatto solo su Rabiot nel ruolo di mezzala in grado di inserirsi nelle aree avversarie e a cercare gol. L'ex Chelsea può farlo senza problemi e quindi va di nuovo ad aumentare la capacità offensiva del centrocampo rossonero. In più in attacco Allegri può 'giocare' di più con le scelte: Loftus-Cheek ha capacità balistiche importanti anche di testa e può giocare da falso trequartista inserendosi da dietro e mettendo in difficoltà le difese. In più il periodo di forma: prima dello scontro con Corvi Loftus-Cheek era l'attaccante più in forma del Milan con il quale il Diavolo ha giocato la sua migliore partita in attacco nel 2026, ovvero il 3-0 in casa del Bologna. Quindi occhio a non sottovalutare il rientro dall'infortunio dell'ex Chelsea: per Allegri è un'arma importantissima.

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