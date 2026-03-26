Infortunio Milan, Loftus-Cheek verso il rientro. E occhio al rinnovo

Raggio di sole verso il futuro della stagione di Loftus-Cheek: il centrocampista inglese è fuori dopo il brutto scontro con Corvi in Milan-Parma del 22 febbraio. Frattura del processo alveolare della mascella che ha richiesta un'operazione chirurgica. Il primo comunicato parlava di 8 settimane per il rientro, ma ieri il centrocampista ex Chelsea si è allenato con i giocatori rimasti a Milanello. Loftus-Cheek potrebbe quindi tornare tra i convocati per Napoli-Milan.