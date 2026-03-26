Infortunio Milan, Loftus-Cheek verso il rientro. E occhio al rinnovo

Raggio di sole verso il futuro della stagione di Loftus-Cheek: il centrocampista inglese è fuori dopo il brutto scontro con Corvi in Milan-Parma del 22 febbraio. Frattura del processo alveolare della mascella che ha richiesta un'operazione chirurgica. Il primo comunicato parlava di 8 settimane per il rientro, ma ieri il centrocampista ex Chelsea si è allenato con i giocatori rimasti a Milanello. Loftus-Cheek potrebbe quindi tornare tra i convocati per Napoli-Milan.
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Loftus-Cheek viaggia verso il rientro in Napoli-Milan. Allegri lo apprezza e il rinnovo …
Rientro in gruppo per Loftus-Cheek: il centrocampista del Milan viaggia verso il recupero dal sui infortunio. Novità sul rinnovo. Ecco i dettagli da 'Tuttosport'
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Come scrive 'Tuttosport' Loftus-Cheek potrebbe giocare con un dispositivo di protezione per la parte bassa del volto, a protezione della mandibola. Le sensazioni verso il rientro ufficiali sembrerebbero buone. Come scrive il quotidiano ad Allegri piacerebbe molto l'inglese, tanto che avrebbe fatto capire al Milan che lo terrebbe in rosa. Il giocatore è in scadenza nel 2027 e le trattative per un possibile rinnovo potrebbero riprendere nel mese di aprile, dopo un momento di pausa causato proprio dall'operazione subita da Ruben Loftus-Cheek.
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