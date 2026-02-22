Al 7' del primo tempo di Milan-Parma alla prima azione interessante dei rossoneri scontro tra il portiere Corvi e Loftus-Cheek in area di rigore. Chiamato subito il cambio per il centrocampista inglese che è rimasto a terra dopo un colpo alla testa. L'ex Chelsea è uscito in barella tra gli applausi di San Siro. Questa la prima ricostruzione: forte trauma con rottura dei denti ma è sempre rimasto cosciente sta andando in ospedale per accertamenti. Ecco gli ultimi aggiornamenti nel post partita.