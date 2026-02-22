Al 7' del primo tempo di Milan-Parma alla prima azione interessante dei rossoneri scontro tra il portiere Corvi e Loftus-Cheek in area di rigore. Chiamato subito il cambio per il centrocampista inglese che è rimasto a terra dopo un colpo alla testa. L'ex Chelsea è uscito in barella tra gli applausi di San Siro. Questa la prima ricostruzione: forte trauma con rottura dei denti ma è sempre rimasto cosciente sta andando in ospedale per accertamenti. Ecco gli ultimi aggiornamenti nel post partita.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan infortuni Infortunio Loftus-Cheek: c’è la frattura. Il centrocampista del Milan verrà operato | PM NEWS
ULTIME MILAN NEWS
Infortunio Loftus-Cheek: c’è la frattura. Il centrocampista del Milan verrà operato | PM NEWS
Nel primo tempo di Milan-Parma Loftus-Cheek si è scontrato con Corvi lasciando il campo in barella. Ecco gli ultimi aggiornamenti da Pianeta Milan
Secondo quanto risulta alla nostra redazione per Ruben Loftus-Cheek si tratta di frattura osso alveolare. Il centrocampista del Milan verrà operato chirurgicamente nella mattinata di domani. Una sfortuna veramente per il centrocampista inglese che era entrato in forma di recente trovando il gol contro il Bologna e il Pisa. Saltato il Como per un problema gastrointestinale, non ha praticamente giocato neanche contro il Parma e ora dovrà recuperare dopo l'operazione. Tutta la redazione di Pianeta Milan augura il meglio e una pronta guarigione. Forza Ruben!
© RIPRODUZIONE RISERVATA